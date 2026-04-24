Terminó la reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, llevada a cabo durante la mañana y tarde de este viernes 24 de abril. Lo sorpresivo de este encuentro fue la aparición de Diosdado Cabello durante el encuentro entre los jefes de Estado de Colombia y Venezuela.

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Al ministro de Relaciones Interiores del vecino país se le vio dentro de la sala principal, en la que se llevó a cabo el encuentro. Sumado a ello, se le vio participar activamente en la conversación.

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Sin embargo, Petro tampoco fue solo, su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo también en el encuentro, precisamente porque el objetivo de la reunión está en fortalecer la seguridad diplomática entre ambas naciones.

Uno de los objetivos será coordinar la inteligencia entre Colombia y Venezuela para enfrentar a grupos criminales como el Eln, Tren de Aragua y las disidencias de las Farc, que delinquen en zonas fronterizas.

La llegada de Petro a territorio venezolano marca un punto de inflexión importante. Más allá del regreso del mandatario colombiano al Palacio de Miraflores en Caracas, es la primera vez que va como presidente desde que Nicolás Maduro fue derrocado del régimen, por lo que cambia la hoja de ruta sobre cómo serán las relaciones bilaterales, especialmente por la injerencia de Donald Trump y Estados Unidos allí.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.