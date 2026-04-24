En un movimiento estratégico para la seguridad de la región, el presidente Gustavo Petro aterrizó este viernes 24 de abril en Caracas, Venezuela. El mandatario colombiano cumplirá una cita de alto nivel con la presidenta encargada del vecino país, Delcy Rodríguez, con un objetivo claro: desmantelar las estructuras criminales que operan a sus anchas en la frontera.

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Este encuentro, denominado oficialmente como la ‘III reunión de la comisión de vecindad e integración Colombia–Venezuela’, se da tras el fallido intento de reunión en Cúcuta el pasado marzo. Petro, decidido a establecer una hoja de ruta común, se desplazó a la Casa Amarilla junto a la cúpula militar y policial colombiana.

El eje central de la conversación no será solo diplomático, sino netamente operativo. El Gobierno Petro busca fortalecer la inteligencia binacional para golpear a grupos como el ELN, el Tren de Aragua y las disidencias de las Farc (frente 33), que dominan zonas como el Catatumbo, Arauca y La Guajira.

Sobre la necesidad de coordinar fuerzas con Venezuela, Petro fue tajante:

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“Si los disparos se dan sin inteligencia, terminan matando a la gente como ya ha pasado en Colombia. Uno de los pilares será evitar afectaciones a la población civil en medio de operaciones militares”.

El viaje se produce en un escenario político transformado. Con una Venezuela que ya no cuenta con Nicolás Maduro en el poder y bajo la creciente influencia de Donald Trump en las decisiones regionales, Petro intenta blindar la frontera del narcotráfico y el tráfico de armas. Estados Unidos, según se conoció, sigue de cerca los movimientos de Rodríguez, lo que le añade una capa de tensión internacional a la cita.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, quien llegó días antes para preparar el terreno, reiteró que más allá de la vecindad, ambas naciones son “hermanas unidas por la historia”, subrayando la urgencia de pacificar los corredores fronterizos que hoy son botín de guerra de las mafias.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.