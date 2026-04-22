El caso de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza mexicana, sigue rodeado de interrogantes mientras avanzan las investigaciones que apuntan a su entorno más cercano. La joven, de 27 años, fue encontrada sin vida el 15 de abril en un departamento del exclusivo sector de Polanco, en Ciudad de México.

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De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima presentaba impactos de bala, lo que llevó a las autoridades a abrir una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Sin embargo, hay aspectos que provocan sospechas. Uno de ellos es que la denuncia del homicidio no se hizo de inmediato, sino hasta el día siguiente, situación que ha sido cuestionada por las autoridades y que mantiene bajo análisis la posible responsabilidad de ambos.

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Además, testimonios de vecinos y del personal de seguridad del edificio aseguran no haber escuchado detonaciones, lo que añade más dudas sobre cómo ocurrieron los hechos dentro del inmueble.

Esposo y suegra de Carolina Flores Gómez son sospechosos del crimen

Uno de los elementos más llamativos del caso es el señalamiento dentro de la propia familia. Según la información recopilada por las autoridades, Alejandro ‘N’, esposo de la joven, denunció ante la Fiscalía que su madre, Érika María ‘N’, sería la responsable del crimen, según informó El País de España.

Las investigaciones indican que tanto el esposo como la suegra se encontraban en el lugar al momento de los hechos, lo que los convirtió desde el inicio en piezas clave dentro del proceso.

Mientras tanto, la suegra de la víctima es señalada como la principal sospechosa y permanece bajo la lupa de las autoridades, que continúan recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido en este caso que ha causado indignación y exigencias de justicia en México.

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