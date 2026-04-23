El feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza mexicana, volvió a estremecer a la opinión pública luego de que se conociera un video que mostraría los momentos previos y posteriores al crimen ocurrido dentro de un apartamento en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México.

Sigue a PULZO en Discover

Las imágenes, difundidas por el periodista Carlos Jiménez, se convirtieron en pieza clave dentro de la investigación, pues revelarían cómo una discusión familiar terminó en un asesinato que hoy es investigado bajo protocolo de feminicidio.

El caso ocurrió el 15 de abril de 2026 en un departamento ubicado en la calle Edgar Allan Poe, en la colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Según los reportes oficiales, dentro del inmueble se encontraban Carolina Flores, su esposo, su suegra y la hija de la pareja.

De acuerdo con las primeras indagaciones, una discusión entre Carolina y su suegra habría escalado rápidamente. El video que ahora circula en redes sociales muestra a ambas mujeres discutiendo instantes antes de que se escucharan detonaciones de arma de fuego.

Minutos después, la joven fue hallada sin vida dentro del apartamento con impactos de bala, principalmente en la cabeza.

El material audiovisual también llamó la atención por la reacción del esposo de la víctima, quien aparece presente durante los hechos y, tras los disparos, la dejó huir del apartamento, aunque posteriormente señaló a su propia madre como presunta responsable del ataque, versión que coincide con la principal línea investigativa de las autoridades.

Qué se sabe del video del crimen de Carolina Flores

Las imágenes comenzaron a ser analizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entidad que abrió la carpeta de investigación tras la denuncia formal.

Según fuentes cercanas al proceso, el video permitió reconstruir con mayor precisión la cronología del crimen:

Se evidencia una discusión previa dentro del departamento.

Se escuchan detonaciones tras el enfrentamiento verbal.

El esposo reacciona señalando directamente a su madre.

Este material se sumó a peritajes, entrevistas y análisis forenses realizados en el lugar para determinar responsabilidades.

La suegra de Carolina fue identificada como persona de interés y, según reportes, habría abandonado el lugar tras los hechos. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado su captura.

¿Quién era Carolina Flores?

Carolina Flores Gómez tenía 27 años y era originaria de Ensenada, Baja California. Su nombre empezó a hacerse conocido en 2017, cuando fue coronada como Miss Teen Universe Baja California, título que impulsó su carrera en el modelaje y los concursos de belleza.

Además de su trayectoria en certámenes, también se desempeñaba como:

Modelo profesional

Influencer de moda y estilo de vida

Creadora de contenido digital

En redes sociales acumulaba miles de seguidores y compartía aspectos de su vida personal y profesional. Al momento de su muerte era madre de una bebé de pocos meses.

Un caso que sacude a México

El asesinato de Carolina Flores reabrió el debate sobre la violencia contra las mujeres en México, especialmente por tratarse de un crimen ocurrido dentro del entorno familiar.

La difusión del video no solo aportó nuevos elementos judiciales, sino que intensificó la indignación social ante un caso marcado por la cercanía entre víctima y presunta agresora.

Mientras la investigación avanza, el país sigue atento a las decisiones de la Fiscalía y a la búsqueda de respuestas sobre un feminicidio que dejó más preguntas que certezas y que hoy se convierte en símbolo de la urgencia de justicia frente a la violencia de género.

Inicialmente, el caso fue investigado como homicidio, lo que generó críticas de colectivos feministas y familiares. Posteriormente, la Fiscalía capitalina reclasificó el proceso como feminicidio, activando protocolos especializados para delitos de violencia de género.

Hasta el momento:

No hay personas detenidas.

Continúan abiertas varias líneas de investigación.

Persisten interrogantes sobre lo ocurrido dentro del departamento.

Familiares y ciudadanos han convocado manifestaciones en Baja California para exigir justicia y avances concretos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.