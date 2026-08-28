Por: El Espectador

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La desaparición del soldado colombo-francés José Olger Melo Charry ha encendido las alarmas de las autoridades en el departamento de Nariño, Colombia. Todo comenzó con una llamada al Gaula, la unidad especializada en combatir secuestros y extorsiones, en la que su esposa denunció no tener noticias suyas desde el 6 de agosto, fecha en que él salió rumbo al municipio de Cumbitara. La denuncia, que se oficializó seis días después, puso en marcha los protocolos de búsqueda por parte de la fuerza pública, ante la sospecha de un posible secuestro por parte de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), conocidas por su influencia en la zona del Bajo Patía, de acuerdo con la información publicada por El Espectador.

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El coronel Styk Amaral Reyes Monsalve, comandante del Comando Gaula Militar, explicó que según los datos recopilados, Melo Charry arribó a Colombia el 5 de agosto y se desplazó al día siguiente a Cumbitara acompañado de una mujer que no tiene vínculo familiar con él, pero que es conocida como su amiga. Durante el trayecto, ambos fueron interceptados en un área controlada por una disidencia armada identificada como la estructura delincuencial Franco Benavides. Según el coronel, este grupo confirma su poder de injerencia en Remolino, sector del Bajo Patía, donde han ocurrido otros posibles secuestros.

La identificación de Melo Charry como militar podría deberse a varios factores: la inspección de documentos durante un retén o, incluso, a una declaración nerviosa de su acompañante. Sin embargo, este detalle es parte de lo que las autoridades investigan actualmente. Una vez interceptados, la mujer fue liberada por pertenecer a la región, pero después no se supo más de su paradero.

De acuerdo con el comandante Reyes Monsalve, el Ejército francés ha estado en contacto constante, ya que Melo Charry no contaba con autorización para hallarse en Colombia. La Legión Extranjera Francesa también ha mostrado interés y colaboración. Sin embargo, a pesar de los mecanismos humanitarios activados junto a la Personería y los esfuerzos de inteligencia, el paradero del militar sigue siendo desconocido. El mensaje a los familiares ha sido de paciencia y confianza en el despliegue institucional, mientras la estructura Franco Benavides continúa representando un desafío importante debido a su amplio conocimiento del terreno y su capacidad organizativa en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupo se atribuye el secuestro del soldado colombo-francés José Olger Melo Charry?

De acuerdo con información del Comando Gaula Militar citada por El Espectador, el principal grupo señalado como responsable del secuestro es una disidencia de las Farc conocida como la estructura Franco Benavides. Esta organización tiene fuerte presencia e influencia en el sector de Remolino, en el Bajo Patía, y es reconocida por su modus operandi en secuestros y retenciones en la zona.

¿Cómo fue interceptado el soldado José Olger Melo Charry en Nariño?

Según explicó el coronel Reyes Monsalve a El Espectador, José Olger Melo Charry se desplazaba a Cumbitara en compañía de una amiga cuando ambos fueron interceptados por este grupo armado ilegal en un retén. Se presume que en ese punto, la condición de militar de Melo Charry fue identificada, lo que llevó a su retención mientras la acompañante era liberada. Detalles precisos sobre cómo se produjo la identificación están siendo verificados por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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