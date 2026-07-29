Carín León está listo para cerrar un ciclo importante en su carrera y arrancar con otra piel. El intérprete mexicano lanzó MUDA, su nuevo álbum de estudio, un trabajo que se sale de lo convencional y apuesta por una paleta sonora sumamente ecléctica.

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El título del disco tiene un doble sentido muy personal: por un lado, hace un guiño a su natal Hermosillo (por la “h” muda) y, por el otro, representa una “muda de piel”, un proceso de transformación y reinvención artística. Este proyecto sirve además para cerrar una etapa conceptual en torno a la boca, la voz y la palabra que venía explorando en discos pasados como Colmillo de Leche, Boca Chueca y Palabra de To’s.

Para la portada, el artista optó por un óleo creado por Alan Ortega a partir de una foto real suya, buscando un efecto visual crudo y directo. En el apartado fotográfico, el proyecto contó con el lente de Mike Miller, el legendario fotógrafo del hip-hop de los noventa conocido por sus retratos de leyendas como Tupac Shakur y Snoop Dogg. La dirección creativa general corrió a cuenta del músico Adriel Favela, quien ayudó a dar orden a la visión íntima que Carín quería plasmar.

Lejos de encasillarse, Carín cruza las líneas de la música mexicana contemporánea para adentrarse en géneros como el pop, el blues, el funk, el ska, el big band y la salsa a lo largo de 14 canciones. El amor —con todas sus caras, desde la devoción y la picardía hasta el despecho, el orgullo y el dolor— es el hilo conductor de todo el repertorio.

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El tema central del disco es “En La Misma Cama”, una fusión de blues y pop producida por Edgar Barrera y Casta que aborda el proceso de sanar un desamor. El álbum también arranca con fuerza gracias a “Desde Que Te Tengo”, una delicada balada pop con tintes tradicionales mexicanos que ya venía acumulando cientos de miles de creaciones en TikTok antes de su estreno oficial.

MUDA incluye únicamente dos colaboraciones internacionales, ambas enfocadas en rendir tributo al folclor y la tropicalidad de Sudamérica:

“Carranga” con Juanes: Una mezcla festiva de cumbia, norteño y carranga colombiana que cuenta la historia de un hombre que rompe corazones por donde pasa.

“Bingo” con Rawayana: Una salsa romántica con la estética nostálgica de los noventa que compara la fortuna de encontrar un buen amor con ganarse la lotería

Este lanzamiento marca el banderazo de salida para un 2026 histórico en la carrera del artista, que incluye su Gira por Norteamérica y hitos internacionales de gran calibre, como convertirse en el primer artista mexicano en encabezar un festival en Tokio y ser el primer latino en presentarse en el Sphere de Las Vegas

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