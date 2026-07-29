La captura de Andrés Felipe Arias, conocido con los alias de ‘el Chino’ o ‘la Nea’, marcó un avance clave en la investigación por el asesinato de María del Pilar Zea Cobo, ocurrido en Medellín en mayo de 2025. El señalado fue detenido en Panamá, 446 días después del crimen, gracias a un operativo conjunto entre la Dijín, la Policía panameña y una circular roja de Interpol, informó Semana.

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Según la investigación, Arias es considerado el principal sospechoso del homicidio y logró ser identificado, en gran parte, por el testimonio de John Fredy Toro Hincapié, conocido como DJ Toro, quien era pareja sentimental de la víctima y se encontraba con ella el día del ataque. El hombre relató a las autoridades cómo ambos llegaron al Mall del Este para una reunión relacionada, presuntamente, con negocios del narcotráfico.

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De acuerdo con el expediente, María del Pilar se reunió con un hombre que conocía previamente. Mientras DJ Toro se alejó para comprar unas bebidas, el sospechoso subió a la camioneta en la que se encontraba la mujer y le disparó en repetidas ocasiones. La víctima recibió cuatro impactos de bala y, aunque fue trasladada de urgencia a un centro médico, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

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Las cámaras de seguridad permitieron seguir la ruta de escape del atacante. En los videos se observa a un hombre vestido con buzo y gorra negros caminando hasta un Chevrolet Emotion gris en el que abandonó el lugar. Ese material audiovisual, junto con otras grabaciones obtenidas por la Fiscalía, fue determinante para avanzar en su identificación.

Las autoridades describen a ‘el Chino’ Arias como un hombre de bajo perfil dentro de las estructuras criminales del barrio Antioquia, en Medellín. Además de ser señalado como uno de los presuntos cabecillas de esas bandas, era conocido por su afición al motociclismo y fue descrito como un piloto de carreras de motos, características que ayudaron a perfilarlo durante la investigación.

Con las pruebas recopiladas y varios registros de cámaras de seguridad en los que aparecía el sospechoso, una fiscal de la Unidad de Vida de Medellín solicitó una orden de captura en su contra. Sin embargo, para ese momento Arias ya había abandonado el país, lo que obligó a las autoridades a activar mecanismos de cooperación internacional para ubicarlo.

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