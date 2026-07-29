Claudia Bahamón reapareció con un rostro diferente en la nueva temporada de MasterChef Celebrity y su cambio físico no ha pasado desapercibido entre los televidentes. En redes sociales, cientos de usuarios han comentado que la presentadora luce un rostro más fresco y unos pómulos más marcados, lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones sobre un posible procedimiento estético.

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En Olímpica Stereo, una de las personas que habló del tema fue la Negra Candela, quien aseguró que, tras observar detenidamente a Bahamón, considera que la huilense luce “bastante estirada, sobre todo de los pómulos”. Según comentó, en internet muchos seguidores comenzaron a preguntarse qué se habría hecho la presentadora para verse diferente frente a las cámaras.

Sin embargo, Frank Solano ofreció otra explicación. Durante la misma conversación señaló que, más que un estiramiento facial, lo que podría haberse realizado la presentadora sería un tratamiento con bioestimuladores de colágeno, como Sculptra, un procedimiento estético cada vez más utilizado para devolver volumen al rostro y mejorar la firmeza de la piel.

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De acuerdo con la información del fabricante, Sculptra no actúa como un relleno convencional. Se trata de un producto elaborado con ácido poli-L-láctico que estimula la producción natural de colágeno, permitiendo que el rostro recupere volumen de manera progresiva durante varias semanas o meses. Sus efectos suelen notarse especialmente en zonas como los pómulos, donde la piel adquiere una apariencia más llena y firme.

Hasta el momento, Claudia Bahamón –que tuvo un gravísimo accidente que la mandó al hospital– no ha confirmado haberse sometido a ningún procedimiento estético, por lo que cualquier versión sobre el origen de su cambio físico corresponde únicamente a especulaciones y opiniones difundidas en medios y redes sociales.

Lo cierto es que quienes siguen MasterChef Celebrity han coincidido en que la presentadora luce distinta respecto a temporadas anteriores. Sus pómulos parecen tener mayor volumen, su piel se ve más tersa y el contorno del rostro ha llamado la atención de los espectadores.

Lejos de las especulaciones, muchos usuarios también han resaltado que Bahamón sigue proyectando una imagen elegante y natural. De hecho, buena parte de los comentarios destacan que continúa viéndose muy bonita, como siempre, aunque reconocen que el cambio en su rostro resulta evidente y ha despertado curiosidad entre sus seguidores.

Mientras tanto, la presentadora no se ha referido públicamente a los comentarios sobre su apariencia y continúa concentrada en la conducción del exitoso programa de cocina, donde su imagen ha terminado convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la temporada.

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