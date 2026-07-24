En los últimos días, la Fiscalía General de la Nación adelantó un operativo que dio con la captura de una banda delincuencial que se encargaba de estafar a personas, sobre todo mayores, para quedarse con sus recursos económicos.

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En total fueron capturadas 16 personas, entre las que apareció un nombre muy reconocido, el de Mateo Ramírez, hijo del exfutbolista colombiano e ídolo de Millonarios Jhon Mario Ramírez.

Este joven, que debutó profesionalmente en 2021 con Patriotas, era uno de los nombres claves dentro de la banda, puesto que, tal como reveló la Fiscalía, “fue uno de los que prestó su cuenta bancaria justamente para recibir dinero producto de dichos fraudes”.

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De esta manera, Ramírez entra dentro de la investigación y podría ser acusado por los siguientes delitos: concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares agravado, hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales.

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Cabe destacar que dicha captura fue en los primeros días de julio, por lo que desde entonces se han adelantado distintas audiencias y en todas, los implicados se han declarado no culpables por los delitos que se les acusa, por lo que la Fiscalía debe seguir recogiendo material probatorio.

Es más, vale la pena destacar que hasta ahora las autoridades ya han incautado 22 teléfonos, 35 tarjetas bancarias, computadores portátiles, memorias USB, tarjetas SIM, dinero en efectivo que supera los siete millones de pesos e incluso documentación financiera, que ha servido como pruebas para que el juez les dé medida de aseguramiento.

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Cómo funcionaba la banda

Finalmente, la Fiscalía agregó que lo que hacían los delincuentes era ponerse en contacto con personas mayores a través de aplicaciones de mensajería. Allí les decían que los ayudaban a proteger los recursos financieros debido a supuestos movimientos bancarios, pero que para eso necesitaban ver las pantallas.

Las personas, creyendo en estos personajes, lo hacían y ahí es que los delincuentes aprovechaban para trasladar el dinero a sus propias cuentas antes de retirarlo en cajeros automáticos o corresponsales bancarios.

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