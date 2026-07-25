Hernando Deluque, exgobernador del departamento de La Guajira y padre del senador Alfredo Deluque, se entregó voluntariamente en el comando de la Policía de Riohacha luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura para cumplir una condena de siete años de prisión.

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La información fue confirmada por el periodista Ricardo Ospina, quien explicó que Deluque acudió por sus propios medios ante las autoridades tras conocerse la decisión judicial. “Se entregó en el comando de Policía de La Guajira, en la ciudad de Riohacha, el exgobernador de ese departamento, conocido como Nando de Luque”, señaló el periodista.

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¿Por qué condenaron al exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque?

El caso está relacionado con hechos ocurridos durante la administración de Deluque como gobernador de La Guajira en 2003, dentro de un proceso por el manejo de recursos públicos. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema revisó el expediente y modificó la condena inicial, eliminando uno de los delitos imputados, aunque mantuvo la responsabilidad por el delito de peculado por apropiación.

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Esta es el acta de confirmación de captura del exgobernador de La Guajira Hernando Deluque. La detención se produjo este viernes a las 9:30AM Vía @BluRadioCo https://t.co/V6oy5fPu4Q pic.twitter.com/MF9rnFOQWQ — Ricardo Ospina (@ricarospina) July 25, 2026

Ricardo Ospina explicó que “las investigaciones llevan muchos años ante la Fiscalía y luego de un trámite que se adelantó internamente en la Corte Suprema, la Sala de Casación Penal le retiró un delito, pero lo condena por el delito de peculado por apropiación”. Además, la pena pasó de 99 a 84 meses de prisión, decisión tras la cual el magistrado Jorge Caldas ordenó hacer efectiva la captura del exgobernador.

Cabe mencionar que Hernando Deluque es padre del senador Alfredo Deluque, quien recientemente fue candidato a la presidencia del Senado impulsado por el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

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Ahora será un juez de ejecución de penas el encargado de definir el centro de reclusión donde Deluque cumplirá la condena. El proceso también involucró a otros exgobernadores de La Guajira por hechos relacionados con contratos en Riohacha y, en 2025, la Corte Suprema había dejado sin efecto una sentencia anterior para revisar nuevamente el expediente antes de emitir el fallo definitivo.

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