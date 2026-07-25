A dos semanas de finalizar el Gobierno de Gustavo Petro, la Cancillería quedó en el centro de la polémica por una serie de nombramientos de funcionarios para embajadas y consulados en el exterior.

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Entre los designados figuran la secretaria general Elvira Sanabria, John Jairo Camargo, José Ros, Uberney Marín, Wilmar Díaz, Gloria Esperanza Acevedo, Óscar Augusto Puche, Juan Pablo Francisco Calderón, Francisco Hernando Cubides y Sergio Enrique Ortiz Gil, quienes asumirán cargos en países como Ecuador, Chile, Venezuela, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, China e Indonesia.

Según fuentes consultadas por Semana, varios de los funcionarios son cercanos a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y estos movimientos son interpretados dentro de la entidad como una forma de reconocer su trabajo durante el actual gobierno.

Algunos de los nombramientos corresponden a cargos en provisionalidad, lo que dificultaría que la administración entrante pueda reemplazarlos de manera inmediata, mientras que el caso del embajador en Indonesia es de libre nombramiento y remoción.

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Los cuestionamientos también se centran en el costo que asumiría el Estado por viáticos, traslados y gastos de representación de los diplomáticos.

Además, varios de los designados ya culminaron el entrenamiento previo para asumir funciones y se preparan para viajar antes del cambio de gobierno, previsto para el 7 de agosto.

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