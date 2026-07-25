El excandidato presidencial Sergio Fajardo volvió a hablar de Iván Cepeda y su papel en el escenario político actual. Para el exgobernador, la candidatura presidencial de Cepeda nunca fue una decisión premeditada, sino el resultado de una cadena de circunstancias que lo dejaron en un lugar para el que nunca estuvo preparado.

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“Cepeda nunca pensó ser candidato presidencial. Eso fue un accidente político”, afirmó Fajardo, quien atribuyó ese giro a factores externos como la muerte de Miguel Uribe, la condena del expresidente Álvaro Uribe y las confrontaciones políticas que se derivaron de esos hechos. Para Fajardo, todo eso dejó a Cepeda “atrapado en una cosa para la cual nunca se preparó ni nunca soñó”.

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A pesar de sus críticas políticas, Fajardo fue cuidadoso en separar el plano personal del análisis. Señaló que ha tenido tres conversaciones con Cepeda a lo largo de su vida, todas respetuosas, y que no tiene quejas personales contra él. “Creo que Cepeda es una buena persona”, indicó, antes de retomar su lectura política del momento.

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Sin embargo, no fue Cepeda sino el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con Fajardo, Cepeda ya le cedió el control de ese proceso político al mandatario: “Cepeda le entregó a Petro y le dijo, Petro, bueno, usted sea el director de todo esto”. Para Fajardo, quien está realmente detrás de esa maquinaria es Petro.

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Fajardo respaldó esa lectura en lo que consideró señales claras del estilo de Gobierno del presidente. Citó el discurso del 20 de julio, en el que Petro habló rodeado de las fuerzas militares y la fuerza pública, y su posterior intervención en el Congreso de la República. Con esos ejemplos en mente, Fajardo resumió su visión del gobierno Petro en una sola palabra: “Caos”.

Esta postura de Fajardo no es nueva. El exfuncionario ha mantenido una distancia sostenida frente al petrismo desde que ambos competían en la arena electoral. Aunque en su momento compartieron un espacio en la centroizquierda colombiana, Fajardo ha sido consistente en marcar diferencias con el proyecto político del presidente, al que ve como una amenaza para la institucionalidad del país.

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