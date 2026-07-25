El presidente Gustavo Petro reaccionó por primera vez al escándalo que rodea a Juliana Guerrero, señalada de integrar una presunta red que habría cobrado millonarias sumas de dinero a empresarios con la promesa de facilitar contratos en entidades del Estado. A través de su cuenta de X, el mandatario defendió a su Gobierno y sostuvo que, de comprobarse los hechos, quienes terminaron engañados fueron los propios empresarios.

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La respuesta de Petro llegó luego de que se conocieran chats, audios y comprobantes de consignaciones revelados por Semana, en los que, según la publicación, Juliana Guerrero y su hermana Verónica habrían recibido dinero de empresarios interesados en obtener contratos en ministerios como Interior y Vivienda.

Sobre esas pruebas, el jefe de Estado escribió: “Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados ‘empresarios’ se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la fiscalía”.

El caso tomó fuerza después de que se destaparan las conversaciones de WhatsApp y registros de transferencias bancarias que, presuntamente, evidenciarían pagos por decenas de millones de pesos. Según la investigación, los empresarios habrían entregado anticipos con la expectativa de acceder a contratos públicos y las hermanas les hablaban de reuniones con altos funcionarios y del cobro del 10 % del valor de los proyectos que llegaran a adjudicarse.

Petro también hizo referencia a uno de los apartes más llamativos de los chats, en el que se menciona una reunión con el llamado “jefe de jefes”, expresión que, según los denunciantes, hacía alusión al presidente de la República. Frente a eso, el mandatario respondió: “El jefe de jefes parece que se tiró los negocios porque piensa en otras cosas diferentes a la codicia”.

Finalmente, Petro insistió en que el material conocido hasta ahora, lejos de comprometer a su administración, demostraría que el supuesto esquema no prosperó. “El artículo es una buena demostración de barreras funcionando contra la corrupción que la fiscalía debe investigar. Los empresarios corruptos parece que fueron estafados y el Gobierno impidió robar”, concluyó.

Hasta el momento, Juliana Guerrero no se ha pronunciado sobre esta nueva reacción del presidente, mientras las revelaciones siguen alimentando la controversia política y podrían convertirse en parte de las investigaciones que adelanten las autoridades.

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