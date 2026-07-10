El debate por el lugar de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto sumó un nuevo e importante capítulo. La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, manifestó públicamente su total respaldo a la polémica propuesta del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, de sacar la ceremonia del tradicional escenario del Capitolio Nacional en Bogotá para llevarla a las regiones. Cortés envió una carta formal a los miembros del Congreso de la República para que acompañen este movimiento como un mensaje de descentralización y unidad.

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La gobernadora argumentó que, si bien el acto solemne se mantendrá bajo el estricto cumplimiento constitucional ante el Congreso, desarrollarlo en la periferia del país tiene un enorme valor simbólico para acercar las instituciones a la ciudadanía. Cortés aseguró que durante años las regiones sintieron la obligación de viajar a Bogotá para estar cerca del Estado, por lo que esta es la oportunidad perfecta para demostrar que el Estado también puede ir a los territorios. Recordó además que este espíritu de autonomía regional quedó plasmado en el “Libro Blanco de las Regiones”, un compendio de propuestas de la estrategia Las Regiones Proponen que ya fue entregado a De la Espriella.

El espaldarazo de la líder de la FND no se quedó solo en palabras, pues respaldó de frente la idea de realizar la investidura dentro de una guarnición militar como un homenaje a la fuerza pública. Para pasar de la teoría a la práctica, puso oficialmente a disposición de la organización la Base Aérea de Apiay, ubicada en el departamento del Meta, como la sede idónea para el evento. Cortés destacó que Apiay representa el compromiso de los militares en una zona que ha enfrentado históricamente a la criminalidad sin renunciar a la defensa de la democracia.

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Finalmente, la mandataria departamental insistió en su invitación a los senadores y representantes a la Cámara para que dejen de lado los formalismos lógicos de la capital. En su misiva les recordó que los congresistas representan directamente a los territorios que los eligieron en las urnas antes que a un edificio de oficinas, por lo que sesionar en la “Colombia profunda” se convertiría en uno de los gestos institucionales más poderosos de la nueva administración.

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