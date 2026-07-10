El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella anunció que una de sus prioridades ambientales será preparar al país para enfrentar el próximo fenómeno de El Niño. Así lo aseguró el ministro designado de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, durante su primer encuentro con los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), en el que presentó la hoja de ruta que impulsará la nueva administración.

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Se conoció que el fenómeno será tratado desde la prevención, la coordinación territorial y la protección de los recursos naturales.

Arjona explicó que el gobierno fortalecerá la articulación con las autoridades ambientales regionales para mitigar los efectos que pueda dejar el fenómeno climático. Según indicó, la estrategia estará enfocada en la prevención, la coordinación entre los territorios y la protección de los recursos naturales, en un contexto en el que advirtió que el país se encuentra “al borde de un apagón” por la situación que deja el Gobierno saliente.

El ministro designado destacó que las CAR tendrán un papel protagónico dentro de esa estrategia y aseguró que contarán con un mayor respaldo del Gobierno Nacional. “Las CAR representan la presencia ambiental del Estado en los territorios y serán aliadas estratégicas para responder a los desafíos que enfrenta el país”, afirmó, al insistir en la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional Ambiental.

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Además de las acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño, el gobierno anunció que acompañará técnica e institucionalmente a las corporaciones ambientales para fortalecer la respuesta frente al cambio climático. La agenda también incluirá iniciativas para restaurar ecosistemas estratégicos, proteger páramos, bosques y humedales, combatir la deforestación y mejorar la gestión integral del recurso hídrico.

Durante el encuentro, el director ejecutivo de Asocars, Yesid González Duque, expresó el respaldo de las corporaciones a la estrategia presentada por el nuevo gobierno y reiteró el compromiso de trabajar de manera articulada para consolidar una gestión ambiental más eficiente. Por su parte, Arjona concluyó que la protección del patrimonio natural del país solo será posible mediante una acción coordinada entre el Gobierno Nacional y las autoridades ambientales de las regiones.

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