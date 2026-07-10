La discusión sobre el lugar en el que debería posesionarse el presidente electo, Abelardo de la Espriella, provocó un fuerte cruce de opiniones en la mesa de análisis de Blu Radio. Los panelistas Héctor Riveros y Felipe Zuleta protagonizaron un tenso intercambio de argumentos, mientras el director del programa, Néstor Morales, tuvo que intervenir para pedirles respeto y evitar que el debate subiera aún más de tono.

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De la Espriella quería llevarla a cabo en una guarnición militar. Sin embargo, Presidencia le envió una carta y le informó que no era la encargada de coordinar y autorizar este cambio.

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El choque comenzó cuando Riveros aseguró que lo mejor sería que el nuevo Gobierno respetara los símbolos democráticos y realizara la ceremonia de posesión ante el Congreso de la República. “Pareciera que el capricho presidencial está por encima de esos símbolos democráticos”, afirmó el abogado, en referencia a la posibilidad de que el acto se lleve a cabo en una instalación militar.

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Ante esa afirmación, Néstor Morales cuestionó la postura de Riveros y recordó que las Fuerzas Militares hacen parte de la Constitución. “Es que me describe usted como si posesionarse ante las Fuerzas Militares fuera el horror institucional en Colombia. Quisiera preguntarle por qué”, dijo el periodista. Riveros respondió de forma contundente: “Es el horror institucional”.

Felipe Zuleta intervino para plantear un escenario hipotético en el que el Congreso se negara a asistir a la posesión. Según explicó, el presidente podría trasladarse a una guarnición militar y jurar el cargo ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o, incluso, ante dos testigos si fuera necesario. “Entonces son ganas de joder“, expresó el panelista, lo que elevó aún más la tensión en la discusión.

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Las diferencias aumentaron cuando Riveros aseguró que ese planteamiento suponía anticipar una ruptura del orden jurídico. “Felipe nos está anticipando que el Gobierno entrante realmente lo que quiere es rebelarse del orden jurídico”, afirmó. Zuleta rechazó esa interpretación y respondió que no era vocero de nadie, sino que únicamente estaba especulando sobre un escenario posible. Incluso, le recordó a Riveros que nunca lo señaló de ser portavoz del Gobierno Petro cuando defendía algunas de sus posiciones.

El intercambio terminó obligando a Néstor Morales a intervenir para calmar los ánimos en la mesa. “Les pido el favor, si no respetan a los oyentes, respétenme un poquito a mí. Los dos hacen parte de esta mesa de trabajo, les pido el favor públicamente, me da pena, no se descalifiquen”, concluyó el director de Blu Radio, dando por terminado uno de los debates más acalorados de la jornada sobre la posesión presidencial.

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