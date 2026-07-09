El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció un nuevo nombramiento para su gabinete. Se trata del abogado Germán Calderón España, quien asumirá la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), entidad encargada de coordinar la estrategia jurídica de la Nación y defender los intereses del Estado en los procesos judiciales.

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Así lo informó Caracol Radio en sus redes sociales. El abogado ocupó cargos como procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial y también asesoró entidades como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras.

La llegada de Calderón a la Agencia también llama la atención porque durante la campaña presidencial fue uno de los abogados encargados de la defensa jurídica de De la Espriella y de su movimiento Defensores de la Patria. En ese rol lideró varias actuaciones judiciales relacionadas con el proceso electoral.

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Germán Calderón fue asesor de Gustavo Petro durante la Alcaldía de Bogotá

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de su trayectoria es que Germán Calderón España trabajó como asesor jurídico durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. En ese periodo hizo parte del equipo que acompañó varios asuntos legales de la administración distrital, una etapa muy distinta a la que vive actualmente como integrante del círculo cercano de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con La Silla Vacía, el abogado pasó de colaborar con la administración de Petro a convertirse en uno de los hombres de confianza del hoy presidente electo. Ese giro político quedó reflejado durante la campaña presidencial, cuando asumió la defensa jurídica de De la Espriella y participó en varias acciones legales impulsadas por el movimiento Defensores de la Patria.

Con este nombramiento, Germán Calderón España tendrá la responsabilidad de dirigir la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad que coordina la defensa judicial de la Nación y define estrategias para proteger el patrimonio público frente a litigios nacionales e internacionales.

Calderón y De la Espriella estuvieron en orillas opuestas por el caso DMG

Aunque hoy Germán Calderón España es uno de los hombres de confianza de Abelardo de la Espriella, años atrás ambos coincidieron desde posiciones diferentes en el caso de DMG, la captadora ilegal de dinero que protagonizó uno de los mayores escándalos financieros del país.

Según el citado medio, mientras De la Espriella ejerció la defensa del empresario David Murcia Guzmán, fundador de DMG, Calderón se desempeñó como agente interventor de la Superintendencia de Sociedades, cargo desde el cual recibió y tramitó las reclamaciones de cerca de 30.000 ahorradores afectados por otras captadoras ilegales. El medio señala que, en ese momento, ambos estuvieron en “aceras opuestas” frente a la crisis desatada por el colapso de esas empresas.

Dieciocho años después, ese escenario cambió por completo. Calderón pasó a integrar el equipo jurídico de la campaña presidencial de De la Espriella y ahora fue designado para dirigir la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, convirtiéndose en uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente electo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.