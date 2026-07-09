El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó tres temblores durante la noche de este jueves 9 de julio. Los movimientos telúricos ocurrieron en el océano Pacífico, Los Santos (Santander) y San Antonio (Tolima), según los boletines emitidos por la autoridad geológica.
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El primer sismo ocurrió a las 8:26 p. m. en Los Santos (Santander). De acuerdo con el SGC, el evento alcanzó una magnitud de 3.1 y tuvo una profundidad de 152 kilómetros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-07-09, 20:26 hora local Magnitud 3.1, Profundidad 152 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/iqH7plawNsLee También
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Diecinueve minutos después, a las 8:45 p. m., la entidad informó sobre un segundo movimiento telúrico con epicentro en el océano Pacífico. Este sismo registró una magnitud de 3.8 y una profundidad superficial, de acuerdo con el boletín actualizado.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-07-09, 20:45 hora local Magnitud 3.8, Profundidad superficial, Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/KlbmX19zvS
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El tercer evento sísmico fue reportado a las 10:05 p. m. en San Antonio (Tolima). Según el reporte oficial, tuvo una magnitud de 2.2 y también presentó una profundidad superficial.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o daños materiales relacionados con los tres sismos registrados durante la noche de este jueves.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-07-09, 22:05 hora local Magnitud 2.2, Profundidad superficial, San Antonio – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/9WpS3phsth
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SGC pidió reportar si los sismos fueron percibidos
Luego de emitir los boletines, el Servicio Geológico Colombiano invitó a los ciudadanos que sintieron alguno de los movimientos telúricos a reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido.
La información suministrada por los usuarios permite complementar los registros técnicos de la Red Sismológica Nacional y conocer en qué zonas fueron percibidos los eventos.
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