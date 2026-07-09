El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó tres temblores durante la noche de este jueves 9 de julio. Los movimientos telúricos ocurrieron en el océano Pacífico, Los Santos (Santander) y San Antonio (Tolima), según los boletines emitidos por la autoridad geológica.

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El primer sismo ocurrió a las 8:26 p. m. en Los Santos (Santander). De acuerdo con el SGC, el evento alcanzó una magnitud de 3.1 y tuvo una profundidad de 152 kilómetros.

Diecinueve minutos después, a las 8:45 p. m., la entidad informó sobre un segundo movimiento telúrico con epicentro en el océano Pacífico. Este sismo registró una magnitud de 3.8 y una profundidad superficial, de acuerdo con el boletín actualizado.

El tercer evento sísmico fue reportado a las 10:05 p. m. en San Antonio (Tolima). Según el reporte oficial, tuvo una magnitud de 2.2 y también presentó una profundidad superficial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o daños materiales relacionados con los tres sismos registrados durante la noche de este jueves.

SGC pidió reportar si los sismos fueron percibidos

Luego de emitir los boletines, el Servicio Geológico Colombiano invitó a los ciudadanos que sintieron alguno de los movimientos telúricos a reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido.

La información suministrada por los usuarios permite complementar los registros técnicos de la Red Sismológica Nacional y conocer en qué zonas fueron percibidos los eventos.

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