Un movimiento telúrico de magnitud 5,3 se registró en la tarde de este martes 7 de julio de 2026 en el territorio de Costa Rica. De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una profundidad intermedia y fue localizado cerca del municipio de Orotina.
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Entre las poblaciones cercanas al lugar del movimiento aparecen Las Delicias, en Panamá, ubicada aproximadamente a 194 kilómetros del epicentro. También se encuentran Las Tablas, a unos 208 kilómetros, y Guabito, a cerca de 221 kilómetros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional – Boletín Actualizado 1, 2026-07-07, 13:11 hora local. Magnitud 5.3, Profundidad 48 km, Orotina, Costa Rica #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/YXyFeUdzJgLee También
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— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) July 7, 2026
Hasta el momento de la emisión del boletín no se reportaban personas lesionadas ni afectaciones materiales asociadas con este evento.
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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.
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