Por: Caracol TV

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Un movimiento telúrico de magnitud 5,3 se registró en la tarde de este martes 7 de julio de 2026 en el territorio de Costa Rica. De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento tuvo una profundidad intermedia y fue localizado cerca del municipio de Orotina.

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Entre las poblaciones cercanas al lugar del movimiento aparecen Las Delicias, en Panamá, ubicada aproximadamente a 194 kilómetros del epicentro. También se encuentran Las Tablas, a unos 208 kilómetros, y Guabito, a cerca de 221 kilómetros.

Hasta el momento de la emisión del boletín no se reportaban personas lesionadas ni afectaciones materiales asociadas con este evento.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.