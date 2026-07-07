Los rumores sobre supuestas caletas de dólares ocultas entre los escombros de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos en Venezuela, toman fuerza en medio de las labores de rescat en el vesino país.

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(Vea también: Cómo ayudar a damnificados por sismos en Venezuela: puntos de acopio, cuentas y campañas activas)Vene

Según informó El Tiempo, una de las versiones más difundidas fue expuesta por el periodista Casto Ocando, quien aseguró que fuentes vinculadas a las investigaciones estiman que en apartamentos de La Guaira podrían haber permanecido ocultos hasta 500 millones de dólares. Según esa hipótesis, esa situación explicaría las presuntas restricciones en algunas zonas afectadas por el terremoto.

Una versión similar fue divulgada por el periodista venezolano Carlos Salazar, exiliado fuera de su país. De acuerdo con su investigación, entre 120 y 250 apartamentos habrían servido para almacenar grandes cantidades de dinero en efectivo, por un valor cercano a 250 millones de dólares. Hasta ahora, esas afirmaciones no han sido corroboradas por las autoridades venezolanas ni cuentan con respaldo de decisiones judiciales.

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Salazar también hizo referencia a los videos que muestran a integrantes de organismos de seguridad encontrando bolsas con billetes de 100 dólares entre los escombros.

Durante una entrevista con NTN24, sostuvo que todos los fajos observados corresponden a esa denominación, una circunstancia que, a su juicio, resulta llamativa por el tipo de operaciones en las que suele utilizarse ese efectivo. No obstante, esas declaraciones forman parte de su investigación periodística y no han sido confirmadas oficialmente.

En venezuela, los soldados de ka guardia bolivariana encontraron unos dolares entre los muertos

Y se estaban peleando entre ellos para ver quien se los quedaba La gente los obligo a romperlos porque sino los iban a linchar pic.twitter.com/sHxySJc9ie — ElBuni (@therealbuni) June 27, 2026

¿Qué se sabe sobre el supuesto hallazgo de dólares en La Guaira?

Las dudas surgieron, en parte, por un procedimiento adelantado por las autoridades venezolanas. Días después del terremoto, cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos luego de ser señalados de apropiarse de dinero y otros objetos de valor encontrados entre los escombros durante las labores posteriores al desastre.

El caso cobró notoriedad porque varios ciudadanos grabaron el momento en el que uno de los uniformados ocultaba un fajo de billetes. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron cuestionamientos sobre el manejo de los bienes encontrados en las zonas devastadas. Tras conocerse el hecho, las autoridades informaron la captura de los implicados y anunciaron que enfrentarán procesos judiciales.

A partir de ese episodio comenzaron a multiplicarse versiones según las cuales existirían escondites con grandes sumas de dinero en efectivo bajo algunos edificios derrumbados. No obstante, hasta ahora no existe evidencia pública que confirme la existencia de esas presuntas caletas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.