El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sacudió la agenda nacional con una sorpresiva visita a la central de abastos de Bogotá, Corabastos. En medio del movimiento comercial, el alto funcionario habló con Mañanas Blu y soltó detalles cruciales sobre la estabilidad institucional del país. Sánchez dio un parte de total tranquilidad y confirmó que ya coordinó con el presidente Gustavo Petro un traspaso de mando completamente ordenado, seguro y vigilado para evitar cualquier alteración del orden público.

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Sánchez reveló que hace pocos días se reunió con el mandatario en la Casa de Nariño para evaluar con lupa los protocolos de protección de cara al empalme. El objetivo principal de estos encuentros es blindar la integridad tanto de Petro como del presidente electo, Abelardo De La Espriella. Según el ministro, el propio Petro le dejó claros los tiempos de la transición al decirle de frente: “Mi mandato termina el 6 de agosto del 2026″. Con esa orden directa, las autoridades ya ejecutan el cronograma para garantizar una transición sin traumatismos administrativos ni vacíos de poder.

El jefe de la cartera de Defensa aprovechó los micrófonos para frenar en seco las teorías conspirativas y los chismes que inundan las redes sociales sobre un supuesto “golpe de Estado” o un intento por desconocer los resultados electorales. Sánchez fue tajante al transmitir el mensaje que el mismo Petro le dio en privado: “El señor presidente me dijo: ‘¿Por qué están diciendo que golpe de estado, que no sé qué? Jamás, jamás voy a dar una orden… que vaya en contra de la ley’”. El funcionario tildó estas especulaciones como pura desinformación y recalcó que la cúpula militar obedecerá a Petro hasta el 6 de agosto y se alineará con De la Espriella desde el 7 de agosto, respetando la línea de mando establecida.

Pero la visita a Corabastos no fue solo para hablar de alta política; el ministro, acompañado por el director general de la Policía, se tomó los pasillos de la plaza para impulsar con fuerza la campaña contra la extorsión. Sánchez destacó el impacto de la denuncia ciudadana en este delito, revelando que el 81% de los casos de extorsión en el país no se pagan gracias a que la gente está confiando en las autoridades. La jornada cerró con un balance positivo para Bogotá, mostrando una reducción del 7.7% en homicidios y una notable caída del 54% en los secuestros frente al año anterior

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