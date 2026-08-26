La espera terminó para los seguidores del rock en Bogotá. Rock al Parque 2026 presentó este miércoles el cartel oficial de artistas que harán parte de la celebración por los 30 años del festival, uno de los eventos musicales más importantes de la capital.

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(Vea también: Cartel distrital de Rock al Parque 2026 en Bogotá: artistas confirmados y detalles del festival por sus 30 años)

El festival se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre y contará con una programación que reúne diferentes géneros y generaciones de la música alternativa y el rock. La organización anunció más de 60 agrupaciones para esta edición especial.

¿Qué artistas estarán en Rock al Parque 2026?

El cartel internacional está integrado por agrupaciones y artistas de diferentes países y estilos. Entre los nombres confirmados aparecen Agua Bendita, Alcalá Norte, Algiers, Apocalyptica, Bándalos Chinos, Between the Buried and Me, Burning Witches, Darkest Hour, Decessus, Desorden Público, División Minúscula, Editors, End It, Gondwana, Grave, Green Valley, Hellbutcher, Iseo & Dodosound, Las Fokin Biches, Los Bunkers, Los Tetas, Ministry, Mon Laferte, Niña Lobo, Porter, Ratones Paranoicos, Rata Blanca, Sistema de Entretenimiento, Stratovarius, Tokyo Ska Paradise Orchestra y Trotsky Vengarán.

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A esta programación se suman Claudio Narea, integrante histórico de Los Prisioneros; David Lebón y Pedro Aznar, quienes harán parte de la representación relacionada con Serú Girán; y Triptykon, proyecto vinculado con la historia de Hellhammer y Celtic Frost.

La programación internacional incluye sonidos de metal, punk, ska, indie, hardcore, reggae y rock alternativo, entre otras propuestas.

¿Qué artistas colombianos estarán en Rock al Parque?

La representación nacional estará encabezada por Esteman, I.R.A. y Nadie, tres proyectos que hacen parte de la programación anunciada para esta edición.

I.R.A. y Nadie son agrupaciones originarias de Medellín, mientras que Esteman llegará al festival con su propuesta musical, ampliando la presencia de artistas colombianos en la celebración de las tres décadas del evento.

A ellos se suma la programación de proyectos distritales seleccionados para representar la escena musical de Bogotá.

¿Qué bandas bogotanas estarán en Rock al Parque 2026?

La cuota distrital está integrada por Alto Grado, Ataque de Pánico, Boca de Serpiente, Brina Quoya, Casi, Elsa Riveros, La Brigada RPF, Laura Pérez, Lika Nova, Lutter Band, Mashkera, Narcocracia, No Dependiente, Pez Errante, Solegnium, StayWay, Perpetual Warfare, Skampida, Syracusæ, La Monky Band, El Punto Ska, Lucio Feuillet, Valore, Lo mismo decían de Juana, Vein y otros proyectos seleccionados por la convocatoria distrital.

Estas propuestas representan diferentes vertientes de la escena bogotana y hacen parte de la apuesta del festival por combinar artistas de trayectoria con proyectos emergentes de la ciudad.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.