Por: El Espectador

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Rock al Parque, uno de los festivales musicales más reconocidos de Bogotá, se prepara para celebrar su edición número 30 en 2026. De acuerdo con la información oficial de Idartes, el evento se desarrollará del 10 al 12 de octubre en el tradicional parque Simón Bolívar, con entrada libre para todos los asistentes. El cartel de este aniversario reúne figuras destacadas de distintos continentes, géneros y generaciones, consolidando su reputación como espacio para el encuentro del rock en América Latina.

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La nómina internacional incluye artistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, mostrando una diversidad amplia: la chilena Mon Laferte lidera el cartel junto con agrupaciones icónicas como Apocalyptica, de Finlandia, Ministry, de Estados Unidos, Editors, del Reino Unido, Serú Girán, representada por David Lebón y Pedro Aznar, Rata Blanca y Tokyo Ska Paradise Orchestra, de Japón. Según Idartes, la programación abarca géneros como metal, punk, ska, indie, hardcore, reggae, funk y rock alternativo. Además, combina grupos con recorrido en el festival y artistas que harán su primera aparición.

A pesar de la expectativa, aún no se ha revelado la distribución diaria de bandas, los horarios ni los escenarios específicos; dicha información se divulgará en la siguiente fase de la agenda, conforme señala la organización. Dentro de los artistas que regresan, I.R.A. de Medellín y Nadie tendrán una nueva oportunidad en las tarimas de Rock al Parque, reforzando la memoria sobre el papel histórico de estas bandas. Otras presencias tradicionales incluyen Desorden Público de Venezuela y Los Tetas de Chile, que formaron parte de ediciones anteriores.

Por el lado colombiano, la cartelera nacional está encabezada por Esteman, junto a las agrupaciones Antioqueñas I.R.A. y Nadie. Además, sobresale la selección de 26 proyectos bogotanos escogidos mediante las Becas LEP 30 años y Festival Rock al Parque 2026. Estos proyectos reflejan tanto la vigencia de bandas con varias décadas de trayectoria como la irrupción de nuevos talentos.

Una particularidad de este año es la participación femenina: segun Idartes, el 32,8 % de los proyectos cuenta con al menos una mujer en su formación, entre los que se encuentran nombres como Mon Laferte y Burning Witches. Sin embargo, esta cifra se basa en la presencia de mujeres dentro de los grupos, sin necesariamente corresponder al mismo porcentaje de intérpretes femeninas en el escenario.

La conmemoración del festival se extiende más allá de la música y el parque Simón Bolívar: Idartes lanzó el libro ‘Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la trasescena’, escrito por Tatiana Duplat, además de programar conciertos barriales, exposiciones y un foro de periodismo musical en la Biblioteca Virgilio Barco. Rock al Parque, fundado en 1995, celebra así no solo treinta años de historia, sino su papel clave en el desarrollo cultural de Bogotá, avalado desde 2004 como evento de interés cultural, pese a las interrupciones por la pandemia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas internacionales estarán presentes en Rock al Parque 2026?

De acuerdo con la organización, el cartel internacional incluye figuras como Apocalyptica (Finlandia), Ministry (Estados Unidos), Editors (Inglaterra), Tokyo Ska Paradise Orchestra (Japón), Rata Blanca, Serú Girán y Bandalos Chinos (Argentina), además de representantes de España, Suiza, Chile, Uruguay, México y otros países, sumando 34 propuestas internacionales según el comunicado oficial.

¿Cuánta participación femenina hay en el cartel de Rock al Parque 2026?

Idartes reporta que 21 agrupaciones del cartel tienen al menos una mujer entre sus integrantes, lo que corresponde al 32,8 % de los proyectos seleccionados. Sin embargo, esto se refiere a participación femenina en los grupos y no necesariamente indica el porcentaje total de mujeres que se presentarán en los escenarios del festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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