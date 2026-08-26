Para los más jóvenes de ahora puede ser extraño escuchar que hubo un tiempo en el que sonaba una canción que identificaba el segmento “Los niños buscan su hogar” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICFB) y que ronda en la memoria de miles de colombianos.

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Para otros, probablemente, basta con escuchar las primeras notas de dicha canción para reconocer aquellos tiempos en los que en las tardes aparecían fotos de niños, niñas y adolescentes que estaban bajo resguardo de la institución.

Lo que probablemente es desconocido para muchos es quién estuvo detrás de aquella composición, pero sobre todo, la importancia de su talento en la música latinoamericana.

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Se trata de Rubén Rada, más conocido como el ‘Negro Rada’, quien este 26 de agosto falleció a sus 83 años y a quien le desean un “descanse en jazz”.

Uruguayo y, dicen sus allegados, con un gran humor, Rada lanzó en 2001 el álbum ‘Sueño de Niños’, en el que estaba incluida la canción ‘Yo quiero’, que habla sobre los derechos de los niños y las niñas. Así fue entonces como empezó a ser utilizada por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el adolescente para destacar y amplificar ese mensaje, hasta convertirse en una campaña que llegó a varios países de Latinoamérica, entre ellos, Colombia.

Basta con escuchar la canción para también reconocer los ritmos que caracterizaron al ‘Negro Rada’ a lo largo de su carrera. Jazz, rock latino, la murga y el candombe, fueron algunos de estos que prevalecieron en sus composiciones, esas que hoy llevan a sus seguidores y a los grandes conocedores de nuestra música a lamentar su partida.

Con la partida de Rada surgen preguntas sobre lo que viene cuando queda el gran vacío que dejan los grandes artistas, pues es apenas normal sentir algo de orfandad cuando llegan esas ausencias. Pese a ello, por suerte, permanece entonces en el tiempo su legado y es cuando estos artistas se convierten en eternos y omniscientes. No será la excepción con Rubén Rada.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos