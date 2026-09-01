Por: Portal Bogotá

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El año 2026 marcará un hito en la vida cultural de Bogotá, especialmente en sus bibliotecas públicas, que celebran el aniversario 25 de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed. De acuerdo con la programación cultural diseñada para septiembre, el enfoque será “la música también cuenta: las bibliotecas y la lectura como escenarios comunitarios y de identidad”. Esta propuesta invita a los ciudadanos a explorar de qué manera la música, las canciones y las historias musicales hacen parte fundamental de la memoria colectiva y contribuyen a la construcción de identidad comunitaria.

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La agenda presentada por BibloRed propone espacios de conversación y actividades que abordan interrogantes claves para la ciudad: ¿cómo la música permite crear comunidad?, ¿dónde se encuentran las bibliotecas y la música?, ¿cuál es el papel de las sonotecas y colecciones musicales?, y ¿qué impacto tuvo la llegada del rock a Colombia en diferentes sectores sociales? Además, se impulsan reflexiones sobre festivales que han sido esenciales para la memoria y el patrimonio cultural de Bogotá, como el Festival Rock al Parque y el Festival Jazz al Parque, ambos programados para 2026, reconocidos por su papel en el tejido social y cultural de la capital, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de Bogotá.

El rock tendrá un lugar destacado este año, ya que se celebran 30 años de Rock al Parque. Actividades como ‘Palabras eléctricas: literatura, rock y contracultura’ el 4 de septiembre incluirán canciones, poemas y relatos que exploran la intersección entre música y literatura en la ciudad. También, el laboratorio de escucha “La rochela: 30 años de Rock”, que se llevará a cabo el 5 y 12 de septiembre, propone un encuentro auditivo y colectivo sobre la historia del rock en la capital, en las bibliotecas públicas Francisco José de Caldas - Suba y Manuel Zapata Olivella - El Tintal.

Según Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, las bibliotecas públicas son lugares donde la ciudadanía encuentra, además de libros, sus propias historias y las de su entorno, por lo que reconocer a la música como forma de lectura es una manera de interpretar la ciudad y celebrar sus identidades diversas.

La oferta llegará a todas las edades: desde primeras infancias con “Bogotá se escucha: rock, cuentos y sonidos”, hasta personas mayores con “Rock and Roll: una playlist inesperada”, una experiencia radiofónica y nostálgica que invita a recorrer la memoria musical y popular de diferentes generaciones. Otras actividades incluyen “Sonidos y Letras”, “Bogotá suena” y “Cumbia Rock”, ampliando así la mirada a nuevas mezclas y tradiciones sonoras locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales de BibloRed para septiembre de 2026 en Bogotá?

Durante septiembre de 2026, BibloRed celebrará 25 años con una programación cultural dedicada a la relación entre música y lectura, que incluye encuentros, laboratorios de escucha como “La rochela”, actividades para niños y adultos como “Cumbia Rock” y una experiencia radiofónica para personas mayores titulada “Rock and Roll: una playlist inesperada”, todo en diferentes bibliotecas públicas de Bogotá.

¿Por qué la música es considerada una forma de memoria e identidad en las bibliotecas públicas?

De acuerdo con la Directora de Lectura y Bibliotecas, Andrea Victorino, la música permite interpretar la ciudad, la memoria y las emociones, convirtiéndose en una forma de lectura que conecta y da sentido de pertenencia a las comunidades, al igual que los libros, pero a través de los sonidos y las historias musicales compartidas en las bibliotecas públicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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