El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para el Cesar por el riesgo de nuevos ataques con drones contra integrantes de la Fuerza Pública. La advertencia señala al ELN como uno de los grupos que estaría detrás de estas acciones y pide extremar las precauciones en determinadas zonas del departamento.

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De acuerdo con Blu Radio, la alerta se conoce luego de varios ataques registrados durante 2026, en los que fueron utilizados drones con explosivos contra instalaciones de seguridad. Entre los hechos mencionados están acciones contra estaciones de Policía y posiciones militares.

“Existe un riesgo elevado de ataques en el departamento del Cesar por parte de grupos armados ilegales, incluido el Ejército de Liberación Nacional (Eln)”, se lee en el comunicado.

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¿Qué recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos?

El Departamento de Estado advierte que podrían presentarse nuevos ataques contra estaciones policiales, instalaciones militares y edificios gubernamentales.

Es posible que los grupos armados ilegales lleven a cabo más ataques, con poco o ningún aviso previo, contra comisarías de policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares e infraestructura relacionada en el departamento del Cesar”, agregó la misiva.

Por esta razón, el Gobierno estadounidense pide a sus ciudadanos mantenerse alejados de estos lugares y de las concentraciones de personas. También recomienda evitar el contacto con personas armadas y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre seguridad en la región.

La advertencia contempla además restricciones para el desplazamiento de personal del Gobierno de Estados Unidos en algunas zonas del Cesar, debido al nivel de riesgo identificado.

EE. UU. emite nueva alerta de viaje para el Cesar por riesgo de ataques armados #HoyEnBlu #RecapBlu pic.twitter.com/vmG8e30cwc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 4, 2026

Los ataques que antecedieron la alerta

Uno de los hechos ocurrió en julio, cuando la subestación de Policía de El Burro, en Pailitas, fue atacada con un explosivo lanzado desde un dron. Cinco uniformados resultaron heridos y la infraestructura sufrió daños.

En agosto se registró otra incursión con drones en el sector de Curumaní y San Roque, donde murió un policía. Posteriormente, se reportaron nuevos ataques en el sur del Cesar que dejaron soldados lesionados, según la información citada por el Departamento de Estado.

Cesar prepara respuesta frente a los drones

Ante el incremento de este tipo de ataques, las autoridades del Cesar contemplan fortalecer sus capacidades para detectar y responder ante drones. Entre las medidas está la posible adquisición de equipos destinados a enfrentar esta modalidad.

Además, una comisión de Estados Unidos anunció apoyo para capacitar a policías y militares del departamento en la respuesta frente a este tipo de amenazas.

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