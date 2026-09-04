Colombia atraviesa un crecimiento notable en la llegada de ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con las cifras citadas en un reporte sobre los destinos elegidos por quienes deciden emigrar de Estados Unidos.

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Sin embargo, según informó la periodista Helen Jennifer, experta en viajes y migración, el aumento de nuevos visitantes y residentes coincide con la salida en el último año de algunos estadounidenses que llevan varios años viviendo en el país.

De acuerdo con Jennifer, algunos estadounidenses que llevan varios años como expatriados en el país están tomando la decisión de abandonar el país. Según afirmó estos ciudadanos consideran que “Colombia ya no vale tanto la pena”.

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¿En qué años incrementó la llegada de estadounidenses a Colombia?

De acuerdo con la misma fuente, el número de estadounidenses que llegaron a Colombia casi se cuadruplicó entre 2012 y 2025, un incremento que refleja el crecimiento de la presencia de ciudadanos de ese país en territorio colombiano.

La participación de Estados Unidos también fue significativa dentro del total de quienes llegaron a Colombia durante 2025. Ese año, los estadounidenses representaron uno de cada cuatro extranjeros que ingresaron al país, ubicándose por encima de cualquier otra nacionalidad.

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El fenómeno forma parte de una tendencia más amplia de estadounidenses que buscan establecerse fuera de Estados Unidos. Colombia aparece entre los destinos que han ganado mayor presencia dentro de ese movimiento, aunque la experiencia de quienes ya llevan años viviendo allí no es necesariamente la misma.

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