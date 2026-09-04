Por: Portal Bogotá

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diferentes sectores de Bogotá están recibiendo un impulso verde con la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', liderada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). durante agosto, se llevaron a cabo amplias intervenciones de renaturalización en las localidades de antonio nariño, ciudad bolívar, engativá, fontibón, puente aranda, rafael uribe uribe, suba, usaquén y usme, transformando parques y espacios urbanos en pulmones verdes para la capital.

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de acuerdo con el reporte del jbb, la iniciativa tuvo un énfasis especial en ciudad bolívar, donde comenzó el proceso de reverdecimiento de la zona urbana por un mejor aire (zuma), un espacio de 2,95 kilómetros cuadrados. en este proyecto colaboran 15 entidades distritales con la meta de cubrir 15 barrios y alcanzar a 97.600 habitantes, entre los cuales se destacan 23.560 personas menores de 10 años o mayores de 60. el jbb inició la renaturalización de la zuma con la plantación de 21 árboles y arbustos, entre los que se encuentran ligustro, chicalá amarillo y rosado, caucho sabanero, caucho tequendama, polígala, fucsia arbustiva y sietecueros.

maría claudia garcía, directora del jbb, recalcó la importancia de la participación comunitaria para que los beneficios ambientales sean duraderos. según expresó, "para que los árboles, jardines y huertas ayuden a mejorar el aire, necesitan el cuidado permanente de la comunidad".

otras localidades también experimentaron cambios significativos. en usme, el parque reserva de san david, ubicado en el barrio la esperanza, recibió 121 nuevos árboles y arbustos como rama negra, mano de oso, chicalá rosado, fucsia arbustiva, alcaparro y roble, gracias a jornadas conjuntas con trabajadores de la secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia (sdscj). en suba, se replantaron 89 ejemplares en sectores de la urbanización hacienda san simón y el parque cafam gavilanes. usaquén, por su parte, fortalecido su arbolado tras la recuperación de 54 árboles en los parques villas de aranjuez y verbenal.

la renovación verde se extendió a otros espacios emblemáticos, incluido el parque los cerezos y el skate park en engativá, la avenida las américas en puente aranda y parques de rafael uribe uribe, sumando decenas de nuevos árboles y arbustos. el parque ciudad jardín (antonio nariño), bosque de hayuelos (fontibón) y el parque ajedrez (engativá) también fueron objeto de recuperación ambiental en el cierre de agosto, evidenciando el alcance masivo de esta estrategia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y localidades de Bogotá beneficiados por las jornadas de renaturalización lideradas por el Jardín Botánico?

las jornadas impulsadas por el jardín botánico de bogotá han impactado positivamente en sectores de las localidades de antonio nariño, ciudad bolívar, engativá, fontibón, puente aranda, rafael uribe uribe, suba, usaquén y usme. barrios como san david en usme, hacienda san simón y cafam gavilanes en suba, villas de aranjuez y verbenal en usaquén, así como varios parques en engativá, antonio nariño y fontibón, figuran entre los lugares intervenidos.

¿Qué significa la ZUMA y cómo contribuye a mejorar la calidad de vida en Ciudad Bolívar?

zuma es la sigla para "zona urbana por un mejor aire", un proyecto en ciudad bolívar orientado a reverdecer 2,95 kilómetros cuadrados mediante la articulación de diferentes entidades distritales. la plantación de especies nativas y el establecimiento de espacios verdes buscan mejorar la calidad del aire, promover el bienestar y beneficiar especialmente a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a la contaminación ambiental.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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