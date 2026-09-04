Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

La empresa Argos ha anunciado la ampliación de su flota con la integración de 21 nuevos camiones mezcladores de concreto, reforzando así su capacidad logística y optimizando la respuesta en operaciones estratégicas dentro del país. Según la información oficial proporcionada por la compañía, estos equipos serán distribuidos en tres ciudades principales: Medellín, Barranquilla y Bogotá, asignando siete vehículos nuevos a cada una de ellas. David Jaramillo, quien es el director de Negocio Colombia para Argos, afirmó que esta incorporación tiene como propósito fortalecer la propuesta de valor hacia el cliente, asegurando “cumplir en las entregas, hacer seguimiento oportuno y garantizar calidad y respaldo en los tiempos de servicio”.

Sigue a PULZO en Discover

Desde el punto de vista técnico, los nuevos vehículos poseen ollas de 9 metros cúbicos, capacidad ajustada para cumplir con los requisitos legales definidos por el Ministerio de Transporte. Además, se han implementado componentes adicionales enfocados en elevar los estándares de seguridad vial. Entre estos se destacan las barreras anticiclistas, retrovisores especiales, cámaras de reversa y cabinas ergonómicas, elementos orientados a proteger tanto a los conductores como a los actores viales vulnerables y aumentar la comodidad durante la operación diaria de los mezcladores.

En cuanto al impacto ambiental, Argos aseguró que estos camiones cumplen con el estándar Euro 6, reconocido por ser uno de los más estrictos a nivel global para vehículos de carga, permitiendo así una operación más eficiente y con menores emisiones contaminantes. Esto se alinea con la intención de la compañía de transitar hacia una gestión empresarial más sostenible y respetuosa del entorno.

La entrega de los equipos será gradual, realizándose en varias etapas a lo largo del año, en respuesta a las condiciones de mercado y a las necesidades particulares de cada una de las ciudades seleccionadas. Manuela Duque, directora general de Navitrans, subrayó el acompañamiento previsto en el ciclo de vida de los vehículos, indicando que se ofrecerá un servicio postventa para mantener la disponibilidad y operación activa de la flota. De acuerdo con Argos, esta renovación está orientada a reforzar la productividad, la seguridad y la continuidad de los proyectos de construcción en diversas regiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características de los nuevos camiones mezcladores que incorporó Argos?

Los camiones mezcladores que Argos incorporó cuentan con ollas de 9 metros cúbicos, cumplen con las cargas legales exigidas por el Ministerio de Transporte y están dotados de elementos de seguridad como barreras anticiclistas, retrovisores especiales, cámaras de reversa y cabinas ergonómicas. Además, cumplen con el estándar ambiental Euro 6 para vehículos de carga.

¿Cómo se distribuyen los nuevos vehículos de Argos en las principales ciudades?

De acuerdo con la información suministrada por Argos, los 21 nuevos camiones serán distribuidos de manera equitativa en tres ciudades principales: Medellín, Barranquilla y Bogotá, asignando siete vehículos a cada una. Esta decisión responde a la dinámica del mercado y las necesidades particulares de cada región según explicó la compañía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.