El monumento Ventana de Campeones, símbolo de la historia y pasión del Junior de Barranquilla, rindió homenaje a cuatro grandes ídolos del equipo: Arturo Segovia, Roberto Peñaloza, Rafael Reyes y Luis Grau.

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Los exjugadores fueron reconocidos por su trayectoria, talento y aporte al club, dejando una huella imborrable en la memoria de la hinchada rojiblanca.

La iniciativa busca preservar el legado de quienes marcaron una época con sus actuaciones y ayudaron a construir la identidad histórica del Junior. Sus nombres quedaron plasmados en este espacio dedicado a recordar a las figuras que han contribuido a la grandeza del conjunto barranquillero.

El homenaje destaca que, más allá de los resultados y los años que pasan, algunos futbolistas permanecen en el recuerdo de los aficionados por las emociones y momentos que protagonizaron dentro de la cancha.

La presencia de Segovia, Peñaloza, Reyes y Grau en la Ventana de Campeones permitirá que sus historias sean conocidas también por las nuevas generaciones de seguidores.

De esta manera, el Junior reconoce a cuatro referentes de su historia y reafirma el valor de su legado para el club y su afición.

El monumento se consolida así como un lugar para mantener viva la memoria de los jugadores que dejaron una marca especial en el corazón de los hinchas.

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