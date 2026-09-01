El Junior de Barranquilla oficializó este martes primero de septiembre de 2026, uno de los movimientos más sonados y sentimentales de los últimos tiempos en el fútbol profesional colombiano. Tras la sorpresiva y dolorosa salida del técnico uruguayo Alfredo Arias, la directiva del cuadro rojiblanco apostó por un viejo conocido de la casa y máximo ídolo de la afición: Mario Sebastián Viera, quien colgará definitivamente los guantes del recuerdo para asumir el reto más importante de su incipiente carrera en los banquillos.

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La salida de Alfredo Arias se precipitó tras un complicado inicio en la Liga BetPlay 2026-II y una racha negativa acumulada que dejó al conjunto tiburón en la parte baja de la tabla (casilla 17, con apenas dos puntos en el arranque) y sin victorias en las primeras fechas del semestre. Pese a haber llevado al equipo a la gloria del bicampeonato en el torneo anterior, el pobre desempeño reciente y la presión de la hinchada sentenciaron el fin de ciclo del estratega uruguayo, quien admitió públicamente su dolor ante el desenlace de su proceso.

El regreso del excapitán e ícono tiburón Ante la crisis de resultados, la dirigencia juniorista optó por un golpe anímico y estratégico al contratar a Sebastián Viera, el jugador con más apariciones oficiales en la historia de la institución (638 partidos) y ganador de siete títulos vistiendo la camiseta rojiblanca entre 2011 y 2023. El club confirmó formalmente la noticia a través de un comunicado de prensa en el que destacó el arraigo, liderazgo y sentido de pertenencia del charrúa:

Para encarar este reto mayúsculo, el nuevo timonel estará acompañado por su padre, Mario Roberto Viera, quien se desempeñará como asistente técnico, y por el preparador físico Ramón Vásquez, viejo conocido de la casa tras su paso por el club en 2010.

Viera, cuya única experiencia previa en los banquillos incluyó su paso por el Real Cartagena en el torneo de ascenso, tendrá la misión inmediata de enderezar el rumbo anímico y futbolístico de un Junior herido, con la obligación de devolverle la competitividad al vigente campeón del FPC y apagar el incendio en el arranque de la temporada.

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