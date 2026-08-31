Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y aseguró que tomó la decisión después de pensarlo durante un tiempo. El capitán de la Albiceleste explicó que se trata de una determinación dolorosa, pero que entiende que llegó el momento de cerrar una etapa que marcó buena parte de su carrera deportiva.

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“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió Messi en un mensaje en el que repasó sus años con la camiseta argentina. El futbolista dejó claro que la decisión no fue sencilla y que se va con la sensación de haber entregado todo por el equipo nacional.

Messi destacó que su compromiso con Argentina estuvo presente incluso antes de los años más exitosos. “Siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, manifestó. El argentino aseguró que uno de sus principales objetivos siempre fue darle alegrías a los hinchas y hacerlos sentir orgullosos a través del fútbol.

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El capitán también reconoció que el momento de despedirse le genera un profundo dolor. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho”, señaló, antes de remarcar el cariño que siente por la Selección.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, dijo y destacó que detrás suyo viene una nueva generación de futbolistas que merece tener protagonismo con la Albiceleste.

En su mensaje, el argentino también agradeció a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió durante estas dos décadas. “Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, expresó Messi, quien aseguró que se marcha con la tranquilidad y el orgullo de haber conseguido, junto con sus compañeros, regalarle a Argentina momentos que alguna vez parecieron imposibles. Su vínculo con los hinchas, sin embargo, continuará, aunque ahora desde otro lugar: “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.

Finalmente, Messi cerró su despedida con una frase cargada de sentimiento y patriotismo: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”. El futbolista aclaró que había escrito el mensaje el 21 de julio, apenas dos días después de la final, pero explicó que después de lo ocurrido con su papá quedó “más convencido que antes” de tomar esta decisión. De esta manera, una historia de 20 años con la Selección Argentina llega a su final, dejando atrás una etapa marcada por títulos, finales, frustraciones y momentos inolvidables.

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