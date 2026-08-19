A un mes exacto de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (Afa), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, volvió a pronunciarse con un fuerte comunicado en el que apuntó contra quienes instalaron teorías sobre un supuesto “partido entregado” por la ‘albiceleste’.

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El dirigente publicó este 19 de agosto un extenso mensaje en el que no solo defiende al plantel y al cuerpo técnico, sino que exige disculpas públicas a quienes, según él, crearon una campaña de desprestigio.

El directivo remarcó que lo más llamativo es la falta de rectificación: “Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo”.

El presidente de la Afa distingue entre el error y la mentira deliberada. “Porque equivocarse puede pasar. Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada”, sostuvo.

En ese sentido, contrasta la actitud de los jugadores con la de quienes los criticaron: “Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos fuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones”.

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El mensaje es directo. Tapia les pidió a esos críticos que se hicieran cargo y advirtió que el silencio no alcanza. Además, señaló que tampoco alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran hecho nada, pues, según él, no van a poder borrar lo que hicieron.

Uno de los pasajes más contundentes del comunicado es el que se refiere a las acusaciones de traición: “De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve. No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado. Y mucho menos se vuelve de hacerlo sin una sola prueba para después, cuando la mentira queda expuesta, elegir el silencio”.

Tapia recordó que quienes señalaron a los futbolistas lo hicieron sin evidencias y que, cuando se acusa, se miente y se lastima públicamente a quienes dejaron todo por la camiseta, pedir disculpas no es un favor. “Es una obligación”.

El dirigente cerró el comunicado destacando la postura de la Selección: “Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa. Mientras tanto, los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores siguen con la frente en alto”.

El mensaje de Tapia se produce en un contexto en el que, luego de la final perdida ante España, circularon distintas versiones y especulaciones sobre el rendimiento del equipo argentino.

El presidente de la Afa ya se había referido al tema en los días posteriores al partido, pero este nuevo texto eleva el tono y pone el foco de manera explícita en la exigencia de disculpas y en la defensa de la imagen de los jugadores.

Con este comunicado, Chiqui Tapia busca cerrar de forma enfática un capítulo de controversia y reafirmar el respaldo institucional al grupo que llegó hasta la definición del Mundial.

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