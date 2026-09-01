Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El 1 de septiembre es una fecha especial para los oyentes de Olímpica Stereo y marca un momento particular en el calendario radial colombiano. Ese día, en muchas ciudades del país, especialmente en la región Caribe, se escucha un jingle muy reconocido que, pese a que todavía faltan varios meses para las festividades de diciembre, anticipa el ambiente navideño. Este fenómeno se ha convertido casi en una tradición cultural que señala el inicio de la temporada de fin de año para muchos colombianos.

Sigue a PULZO en Discover

Detrás de este jingle emblemático está Miguel ‘Mike’ Char Abdala, una figura con gran trayectoria en la música y la radio nacional, además de ser productor y accionista de la Organización Radial Olímpica. Mike Char es hermano de Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, y estuvo directamente involucrado en la gestación de esta campaña que, según los registros, tiene más de tres décadas acompañando a los oyentes en esta época del año. Su voz y creatividad no solo aparecen en la programación, sino que han quedado grabadas en la memoria sentimental de distintas generaciones, consolidando un legado dentro del patrimonio cultural de la radio.

La génesis de este jingle se origina a comienzos de los años 90, cuando Olímpica Stereo buscaba una forma innovadora de adelantar la ambientación navideña en su programación. De acuerdo con la información, Mike Char, el director Andy Pérez y el gerente nacional de producción Rafael Páez deliberaron sobre cómo diferenciar la emisora, tradicionalmente acostumbrada a iniciar los especiales de diciembre en noviembre. El hallazgo fue aprovechar la coincidencia en los nombres de los últimos meses del año —septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos terminados en “bre”— para lanzar una campaña radial desde el primer día de septiembre. Así, esa sintonía estratégica permitiría aprovechar toda la recta final del año, marcando un nuevo estándar en la forma de vivir y anticipar la Navidad a través de la radio.

Con el tiempo, el jingle dejó de ser simplemente una táctica de programación. Los sonidos asociados con la Navidad, así como la inclusión de temas reconocidos como “Los Sabanales” en algunas versiones, fortalecieron su presencia y lo hicieron aún más reconocible para la audiencia. El regreso de este anuncio es ahora un momento esperado al finalizar agosto, en una tradición que sigue vigente. Paralelamente, el apellido Char también tiene presencia en otras celebraciones importantes de la región Caribe; Mike Char es abuelo de Michelle Char, exreina del Carnaval de Barranquilla, quien estuvo involucrada en eventos destacados como el desfile de Las Piloneras durante el Festival Vallenato 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es la voz detrás del famoso jingle de septiembre en Olímpica Stereo?

La voz responsable del jingle que anuncia el inicio anticipado de la temporada navideña en Olímpica Stereo pertenece a Miguel ‘Mike’ Char Abdala. Además de músico y productor, es accionista de la Organización Radial Olímpica y hermano de Fuad Char, uno de los principales empresarios de la región Caribe.

¿Cómo se originó la tradición del jingle de septiembre en la radio colombiana?

La tradición nació a principios de los años 90 en Olímpica Stereo, cuando Mike Char, Andy Pérez y Rafael Páez idearon una campaña que empezó a aprovechar desde el 1 de septiembre la coincidencia en los nombres de los últimos meses del año —todos finalizan en “bre”— para adelantar el ambiente navideño en la radio, una fórmula que se mantiene hasta hoy.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.