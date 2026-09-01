En la mañana de este lunes, 31 de agosto, el Junior de Barranquilla anunció que Alfredo Arias dejó de ser el técnico del equipo, pues los malos resultados en el inicio del campeonato hicieron que la directiva tomara esta complicada decisión, pese al bicampeonato que se ganó hace apenas unas semanas.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Derrota de Junior contra Barranquilla le dio la vuelta al mundo: “Eliminado por su filial”)

Esto dejó un vacío en el cuadro barranquillero, pues como el campeonato ya inició, hay pocas opciones que puedan llegar al banquillo del equipo, por lo que las directivas siguen trabajando en encontrar el reemplazo.

Sin embargo, los entrenamientos no pueden parar porque el campeonato sigue avanzando sin pausa, por lo que para este martes habrá un encargado bastante curioso de la práctica: Teófilo Gutiérrez.

Lee También

¿’Teo’, nuevo técnico del Junior?

Tal como informó el medio Diario Deportes, quien sigue de cerca toda la actualidad del equipo barranquillero, el delantero de 41 años será el encargado de dirigir la práctica de este martes, primero de septiembre, la cual no se hará en horas de la mañana, como están acostumbrados los jugadores, sino en la tarde.

De hecho, la idea de cambiar de horario es darle tiempo a la dirigencia de conseguir un nuevo técnico, que no ha sido tan sencillo como los aficionados esperaban.

En carpeta, los nombres que se siguen manejando son Sebastián Viera, Alberto Gamero y Jorge Bava.

Con el primero no se ha avanzado en las negociaciones, con el segundo la cosa se complicó por el pasado que tuvo el técnico en este equipo y con el tercero, el problema es el alto costo que tiene en el mercado.

De esta manera, ‘Teo’ será quien dirigirá la práctica, con la idea de que los futbolistas no pierdan ritmo de cara a los compromisos que se aproximan, que serán bastante complicados.

(Ver también: Derrota de Junior contra Barranquilla le dio la vuelta al mundo: “Eliminado por su filial”)

Cuándo vuelve a jugar el Junior

El próximo partido del Junior, en el que espera sumar sus primeros tres puntos de la temporada, será frente a Jaguares el sábado, 5 de septiembre, a partir de las 8:20 de la noche, para ya después visitar a Alianza el 11 de septiembre a la misma hora.

* Pulzo.com se escribe con Z