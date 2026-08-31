En la mañana de este lunes, 31 de agosto, la Selección Argentina recibió una durísima noticia, pues el capitán del equipo desde hace varios años, Lionel Messi, anunció que se retira del fútbol internacional a sus 39 años, lo que significa que no volverá a vestir la camiseta ‘Albiceleste’ nunca más.

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Fue por medio de unas publicaciones hechas en sus redes sociales que el argentino confirmó que fue una decisión muy complicada de tomar, pero que siente que es el momento de darle paso a las nuevas generaciones de cara a los retos que se vienen.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió Messi.

Ahora, su legado es inmenso, pues vistió la camiseta de la Selección Argentina durante más de 20 años y al final el fútbol le dio la recompensa, ya que pudo ganar varios títulos de la mano del técnico Lionel Scaloni.

Cuántos títulos ganó Lionel Messi con Argentina

Y es que Messi se retira por la puerta grande del combinado argentino, ya que desde 2021 ganó cuatro títulos, los más importantes en cuanto al nivel internacional.

El primero fue en la Copa América de 2021, ganándole a Brasil la final en el estadio Maracaná. Luego consiguió la Finalissima, en la que venció a Italia. Apenas un año después, obtuvo el título del Mundial de Catar 2022, derrotando a Francia desde el punto penalti. Finalmente, repitió título de Copa América, pues en 2024 derrotó a Colombia en la final con gol de Lautaro Martínez.

Además, llevó a su selección a dos finales de Copa América más y dos finales del Mundial (2014 y 2026), quedándose con el subcampeonato.

Por su parte, a nivel juvenil, ganó el Mundial Sub-20 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2008.

Cuántos goles marcó Lionel Messi con la Selección Argentina

Además de los títulos, Messi se consolidó como el máximo goleador de la Selección Argentina en la historia, recordando que marcó 124 goles, repartidos de la siguiente manera:

53 goles en partidos amistosos.

36 goles en Eliminatorias.

21 goles en el Mundial.

14 goles en la Copa América.

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¿Lionel Messi es más que Diego Maradona?

Es más, tan grande es su legado que Messi es considerado mucho más que Diego Armando Maradona, una de las mayores leyendas tanto del fútbol argentino como Mundial.

Solo en números, lo supera con amplia ventaja, puesto que Maradona solo marcó 34 goles y levantó 3 títulos.

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