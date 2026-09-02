Por: El Espectador

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En medio de las incertidumbres sobre los costos y la transparencia en la creación de una sede alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla, recientemente se revelaron cifras y nombres de las empresas privadas que financiaron gran parte de estas obras. Esta información, según El Espectador, se conoció gracias a una respuesta del Ministerio de Defensa entregada a la representante huilense Lourdes Mateus, del Pacto Histórico, quien realizó un derecho de petición sobre el tema. En dicho documento oficial se identifican las compañías responsables de financiar trabajos de carpintería, mantenimiento de redes eléctricas, instalación de vidrios blindados y otros arreglos en el Batallón Paraíso, donde despacha varios días a la semana el presidente Abelardo de la Espriella.

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La lista de empresas, expuesta por Mateus y confirmada en la respuesta del Ministerio de Defensa, incluye a Industrias Maderas Isaac S.A.S., Proyectos Franco Estructuras S.A.S., Prosound Colombia S.A.S., JG Solutions Service S.A.S., Iark Construction S.A.S., Distracol S.A.S., Vismar Tech S.A.S. y Tecnoglass. Esta última, propiedad de los hermanos Daes, lideró los aportes con 310 millones de pesos colombianos (COP) de los 858 millones COP desembolsados en total por estas firmas. Como señaló la congresista, no existe por ahora convenio formal alguno entre la Presidencia y el Ministerio de Defensa para el uso del batallón como sede alterna, ni se requirieron estudios estructurales previos para las adecuaciones, dado que no se alteraron elementos esenciales del inmueble.

Mateus resaltó la gravedad de que particulares intervengan y adecúen, a través de donaciones, un inmueble militar de propiedad estatal para fines presidenciales, asegurando que este podría ser solo el inicio de un debate más profundo sobre la transparencia y regulación de este tipo de intervenciones. Las obras comenzaron incluso antes de la posesión presidencial del 7 de agosto, con cientos de trabajadores dedicados a los accesos y los interiores. Frente a las críticas, el propio De la Espriella respondió el 2 de agosto que había invertido 700 millones de su propio patrimonio y ofreció publicar soportes de dichos giros como donación al Estado, argumentando que el objetivo era promover descentralización institucional y no privilegiar su gestión.

¿Cuáles empresas financiaron la sede alternativa de la Presidencia en Barranquilla?

De acuerdo con la información oficial difundida por El Espectador, las compañías implicadas en las obras del Batallón Paraíso son Industrias Maderas Isaac S.A.S., Proyectos Franco Estructuras S.A.S., Prosound Colombia S.A.S., JG Solutions Service S.A.S., Iark Construction S.A.S., Distracol S.A.S., Vismar Tech S.A.S. y Tecnoglass, siendo esta última la de mayor aporte con 310 millones de pesos colombianos (COP).

¿Qué cuestionamientos existen sobre la legalidad y transparencia de esta sede presidencial en Barranquilla?

Según las declaraciones de la congresista Lourdes Mateus y la respuesta del Ministerio de Defensa, no existe un convenio autorizado para el uso del batallón como sede presidencial ni estudios estructurales hechos para las adecuaciones, lo que ha desatado inquietudes legales y éticas sobre la intervención de particulares en un inmueble militar estatal y su regulación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.