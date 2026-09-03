Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La col es una verdura crucífera que destaca por su gran concentración de nutrientes y su versatilidad en la cocina. De acuerdo con Andrea Krenek, dietista e investigadora postdoctoral de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, la col, tanto fresca como cocida o fermentada, ofrece altos niveles de vitaminas, fibra y antioxidantes, elementos fundamentales para la salud. Esta planta pertenece a la misma familia de las coles de Bruselas, coliflor, col rizada (kale) y brócoli, y cuenta con cientos de variedades, entre las cuales sobresalen la col verde, col roja, napa, col de Saboya y bok choy.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los nutrientes clave presentes en la col es la vitamina K. Según lo expuesto en El Espectador, este componente favorece la coagulación de la sangre, la cicatrización de heridas y contribuye a fortalecer los huesos. Basta una porción común de col verde cruda, de aproximadamente 85 gramos, para obtener cerca de la mitad de la cantidad diaria de vitamina K recomendada para un adulto promedio.

Otro beneficio resaltado es el aporte de fibra dietética. De acuerdo con Zhaoping Li, jefa de la división de nutrición clínica de UCLA Health, la fibra de la col actúa como prebiótico, es decir, sirve de alimento a las bacterias beneficiosas del microbioma intestinal, aumentando su diversidad y generando efectos positivos como un mayor control del azúcar en sangre, fortalecimiento del sistema inmune y un menor riesgo de cáncer colorrectal. Además, cuando la col es fermentada —en preparaciones como kimchi o chucrut— brinda probióticos, microbios vivos que ayudan a reponer y mantener en equilibrio la flora intestinal. La combinación de prebióticos y probióticos facilita la digestión, reduce la inflamación y mejora la absorción de nutrientes, según Krenek.

La col también es rica en antioxidantes. De acuerdo con Kendra Nelson, dietista e investigadora postdoctoral asociada del Instituto de Investigación Nutricional de la Universidad de Carolina del Norte, una porción de col verde contiene entre un 38% y un 45% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, importante para la formación de colágeno, protección celular y refuerzo del sistema inmune. Destaca además que la col roja es rica en antocianinas, pigmentos antioxidantes que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Junto a esto, los glucosinolatos presentes en la col, al descomponerse durante la digestión, protegen frente al daño oxidativo y contribuyen a reducir la inflamación.

Moneek Madra, profesora adjunta en el Instituto de Nutrición Humana del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, recomienda incluir distintas variedades en la alimentación para obtener todos los beneficios nutricionales. Sin embargo, advierte que el consumo excesivo puede provocar molestias digestivas como gases, hinchazón y diarrea, especialmente por la rafinosa, un tipo de carbohidrato de difícil digestión. Además, Nelson recomienda elegir kimchi y chucrut sin pasteurizar o con probióticos añadidos, ya que la pasteurización puede neutralizar estos microorganismos beneficiosos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de consumir col para la salud intestinal?

Consumir col aporta fibra que actúa como prebiótico, alimentando las bacterias beneficiosas del microbioma intestinal. Según UCLA Health, esto contribuye a un mejor control del azúcar en sangre, fortalecimiento del sistema inmunitario y reducción del riesgo de cáncer colorrectal. Además, en su versión fermentada, la col proporciona probióticos, que son microbios vivos que ayudan a equilibrar la flora intestinal y favorecen la digestión.

¿Qué molestias puede producir el consumo excesivo de col?

Consumir mucha col puede provocar gases, hinchazón y diarrea. Esta reacción se debe a la presencia de fibra y rafinosa, un carbohidrato que el cuerpo humano no digiere por completo en el tracto gastrointestinal superior, lo que lleva a su fermentación en el colon. Por este motivo, especialistas como Zhaoping Li aconsejan comenzar con pequeñas cantidades y dar preferencia inicialmente a la col cocida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.