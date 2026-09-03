Por: El Espectador

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El plazo para que los conductores de Bogotá que optaron por el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) para su impuesto de vehículos de 2026 está por terminar. Este viernes 4 de septiembre vence la fecha límite para cancelar la segunda y última cuota de este compromiso tributario, de acuerdo con información oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda. Esta modalidad, habilitada por primera vez para el impuesto vehicular en la ciudad, permitió a los contribuyentes distribuir el importe total en dos cuotas sin intereses, siempre que se respetaran los plazos fijados por la administración local. En el presente año, 5.155 vehículos se acogieron a este sistema, marcando un paso relevante en la implementación de soluciones financieras flexibles para los habitantes de la capital.

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Pablo Verástegui, director de Impuestos de Bogotá, enfatizó la importancia de que quienes se sumaron al pago por cuotas concluyan este trámite dentro del tiempo establecido. Su llamado resalta la necesidad de cumplir con la segunda cuota para amortizar la responsabilidad tributaria de 2026 y evitar sanciones por retrasos. Para facilitar el proceso, la Secretaría Distrital de Hacienda instruyó a los contribuyentes a ingresar a la página oficial, acceder a la Oficina Virtual y buscar la sección de “Obligaciones pendientes”. Allí, los usuarios pueden descargar el cupón correspondiente y elegir entre dos alternativas de pago: realizarlo en línea o imprimir el recibo para acercarse a una entidad financiera autorizada.

La autoridad hizo especial énfasis en la seguridad del proceso, advirtiendo a los ciudadanos que Hacienda no envía enlaces de pago por WhatsApp, mensajes de texto ni redes sociales. Por ende, es indispensable digitar directamente la dirección de la página oficial en el navegador para prevenir fraudes.

Con corte al 28 de agosto, el recaudo por impuesto de vehículos en Bogotá ascendía a COP 1,54 billones, cifra que representa el 90 % de la meta fijada de COP 1,7 billones para 2026, según los informes del Distrito. En total, la ciudad cuenta con 2.409.157 vehículos obligados a declarar y pagar el impuesto, incluyendo 278.162 motocicletas. Este contexto refleja la magnitud de la operación tributaria y la importancia de los plazos para la gestión fiscal de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo vence el plazo para el pago de la segunda cuota del impuesto de vehículos en Bogotá?

El último día para pagar la segunda cuota a través del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) es el viernes 4 de septiembre. Este plazo aplica únicamente para quienes decidieron dividir el pago del impuesto vehicular de 2026 en dos partes, según información de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.

¿Cómo se puede pagar la segunda cuota del impuesto de vehículos en Bogotá por el SPAC?

La segunda cuota se debe pagar ingresando a la página oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda. Allí, tras acceder con los datos personales a la Oficina Virtual y seleccionar “Obligaciones pendientes”, se puede descargar el cupón de pago correspondiente. El pago puede completarse en línea o presentando el recibo impreso en una entidad financiera autorizada, según las instrucciones señaladas por la Secretaría.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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