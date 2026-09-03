Por: Portal Bogotá

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Este viernes 4 de septiembre de 2026, se llevarán a cabo cortes temporales de agua en Bogotá debido a obras programadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). De acuerdo con la información publicada por el portal Bogotá.gov.co, estos trabajos tienen como fin mejorar el suministro del agua en varias localidades de la capital y evitar daños mayores en las tuberías o en los accesorios de distribución. Para poder ejecutar las obras de mantenimiento es necesaria la suspensión temporal del servicio en algunos sectores.

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La EAAB ha detallado las zonas y horarios específicos en los que se efectuarán estos cortes. En esta ocasión, la localidad de Engativá será la principal afectada. Desde las 10:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. (durante 4 horas), se interrumpirá el suministro en el área comprendida entre la calle 26 y la calle 63, y entre la carrera 68 y la carrera 72. Dentro de este sector se incluyen los barrios Jardín Botánico, Normandía, así como importantes puntos de referencia como CUR Compensar, el Centro de Alto Rendimiento Coldeportes, el Complejo El Salitre, el Instituto Técnico Centro Don Bosco, el Colegio Militar Simón Bolívar y la Universidad Libre. Según la EAAB, la intervención forma parte de la verificación del macromedidor, un equipo esencial para controlar el gasto y funcionamiento correcto del sistema de agua en estos sectores.

Frente a la suspensión temporal, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha compartido una serie de recomendaciones fundamentales para los usuarios. Se sugiere llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del inicio del corte. Además, en caso de almacenar agua en otros recipientes, debe consumirse en un plazo máximo de 24 horas para evitar su descomposición. La entidad también pide hacer uso racional del líquido, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Para los lugares con alta concentración de público, como clínicas, hospitales y centros médicos, la EAAB ha dispuesto un servicio especial de suministro mediante carrotanques. Este apoyo puede ser solicitado a través de la línea de atención llamada Aqualínea 116, priorizando a quienes presenten necesidades críticas durante la falta temporal del servicio.

La información recogida fue tomada únicamente de comunicados y avisos disponibles en Bogotá.gov.co, la web oficial del distrito y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el 4 de septiembre de 2026?

Para este día, los cortes de agua en Bogotá se centran principalmente en la localidad de Engativá, en la zona comprendida entre la calle 26 y la calle 63, y la carrera 68 a la carrera 72. Barrios como Jardín Botánico y Normandía, junto con instituciones educativas y recreativas cercanas, experimentarán la suspensión desde las 10:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., como ha informado oficialmente la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB para afrontar el corte de agua en Bogotá?

La EAAB aconseja llenar el tanque de reserva antes de la suspensión y consumir el agua almacenada en menos de 24 horas. Además, recalca la importancia de usar el agua solo para necesidades básicas como higiene personal y preparación de alimentos. En caso de requerir suministro especial, clínicas y hospitales pueden solicitar carrotanques comunicándose con la Aqualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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