Por: Portal Bogotá

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Durante la jornada de este jueves 3 de septiembre de 2026, la movilidad en Bogotá evidenció notables afectaciones en diferentes puntos críticos de la ciudad, con incidentes que impactaron tanto a los usuarios del servicio de transporte público TransMilenio como a quienes se desplazan en vehículos particulares, según reportes recopilados por la administración distrital y el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá.

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Una de las principales novedades ocurrió en la carrera Tercera con calle 26, donde se presentó una manifestación en horas de la tarde. Debido a este evento ajeno a la operación habitual, siete rutas de los llamados TransMiZonal tuvieron que activar desvíos preventivos, generando retrasos en la circulación habitual y aumentando los tiempos de viaje para miles de usuarios de la capital, de acuerdo con información publicada por el portal oficial de la ciudad.

Durante la mañana, se registró una emergencia en la avenida El Dorado —también conocida como calle 26— a la altura de la carrera 103, donde una mancha de aceite en el pavimento provocó represamiento vehicular y tránsito lento, especialmente en sentido oriente-occidente. Los equipos del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, junto con agentes civiles de tránsito, atendieron la situación desde las primeras horas del día. Se inició con el control y remoción de hidrocarburos, acción que requirió el cierre parcial de la vía y la implementación de paso controlado en un solo carril. Además, se cerró temporalmente el retorno de Reyes Católicos para facilitar las labores de limpieza y permitir que el flujo vehicular no se detuviera por completo. Hacia las 3:09 p. m., la emergencia fue superada, mejorando progresivamente la movilidad en este corredor estratégico hacia el aeropuerto y otros destinos del occidente de la ciudad.

Otro incidente de importancia se presentó en el sector de la avenida Circunvalar con calle 92. Allí, por prevención y ante la amenaza de caída de un árbol, las autoridades ordenaron un cierre vial mientras el Jardín Botánico Bogotá adelantaba maniobras de tala controlada. Una vez culminadas estas labores, hacia las 3:09 p. m., la vía fue reabierta y el tránsito retomó su curso habitual.

Por su parte, en la localidad de Engativá, sobre la vía Lisboa con calle 130, un camión varado desde temprano en la mañana ocasionó congestión severa y restricción total del paso mientras se gestionaba asistencia mecánica y el uso de grúa.

Este texto fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales problemas de movilidad en Bogotá el 3 de septiembre de 2026?

El 3 de septiembre de 2026, la movilidad en Bogotá se vio afectada principalmente por una manifestación en la carrera Tercera con calle 26, un derrame de hidrocarburos en la avenida El Dorado con carrera 103, la tala de un árbol en la avenida Circunvalar con calle 92 y la varada de un camión en la vía Lisboa con calle 130, según reportes de fuentes oficiales.

¿Qué medidas tomaron las autoridades para mejorar el tráfico tras los incidentes de movilidad en Bogotá?

Las autoridades implementaron desvíos preventivos en rutas TransMiZonal, control vehicular y paso restringido en zonas afectadas, además de la intervención del Jardín Botánico para retirar un árbol y la asistencia de bomberos y agentes de tránsito para remoción de hidrocarburos y vehículos, acciones que ayudaron a la normalización del tráfico según informes del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá y la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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