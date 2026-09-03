Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) continúa posicionándose como epicentro de la cultura musical en la ciudad al presentar una nueva serie de conciertos dedicados a las obras de tres grandes: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Piotr Ilich Chaikovski. Para esta ocasión, la orquesta contará con una presencia de gran peso en la escena internacional: David Greilsammer, director invitado y solista, quien asumirá el reto de combinar la batuta y el piano en las presentaciones.

Sigue a PULZO en Discover

Los conciertos están programados para el viernes 4 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m., en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con boletería a la venta a través de TuBoleta, y el sábado 5 de septiembre, a las 4:00 p. m., en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, con entrada gratuita hasta completar el aforo. Estos espacios icónicos de la capital servirán de escenario para un repertorio cuidadosamente seleccionado del período clásico y romántico, potenciado por la singular interpretación de Greilsammer.

David Greilsammer, reconocido como uno de los directores y pianistas más innovadores del momento, ha conquistado prestigiosos escenarios internacionales gracias a sus proyectos y su visión audaz al fusionar géneros y disciplinas artísticas. Según información oficial de la OFB, ha sido ovacionado por sus interpretaciones exhaustivas de Mozart, realizando maratones de las sonatas y de los conciertos para piano de este compositor. Su repertorio, sin embargo, abarca desde la música barroca hasta la contemporánea, ofreciendo al público interpretaciones personales de obras sinfónicas fundamentales, de autores como Beethoven, Ravel y Stravinski.

La trayectoria de Greilsammer incluye colaboraciones internacionales con agrupaciones de renombre: BBC Philharmonic, Sinfónica de San Francisco, Sinfónica Metropolitana de Tokio, Filarmónica de Hong Kong, Symphoniker Hamburg, Nacional de Pekín, de Israel, Filarmónica de Radio Francia, Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse y la Sinfónica Nacional de México. Desde 2013, dirige la Geneva Camerata (GECA), enfocada en propuestas multidisciplinarias y audaces, recorriendo escenarios de primer nivel en ciudades como Berlín, París, Nueva York y Tokio. En 2022, asumió la dirección titular y musical de la Filarmónica de Medellín, reconocida como referente latinoamericano y galardonada con el Grammy Latino.

La oportunidad de ver a David Greilsammer dirigiendo y tocando el piano de manera simultánea junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá promete ser una experiencia enriquecedora para los amantes de la música y la cultura de la ciudad.

¿Quién es David Greilsammer y cuál es su relevancia en la música clásica?

David Greilsammer es un destacado director de orquesta y pianista, reconocido internacionalmente por sus interpretaciones innovadoras y su capacidad para fusionar distintos géneros y disciplinas artísticas. Con una vasta trayectoria como solista y director en orquestas de prestigio mundial, Greilsammer se ha distinguido especialmente por su trabajo con las obras de Mozart y por liderar la Geneva Camerata, además de asumir la dirección de la Filarmónica de Medellín.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá con David Greilsammer?

Los conciertos con David Greilsammer como director invitado y pianista se realizarán el viernes 4 de septiembre de 2026, en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (boletería en TuBoleta), y el sábado 5 de septiembre, en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, con entrada gratuita hasta completar aforo, en la ciudad de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z