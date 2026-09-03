Aún hay consternación por el asesinato de un intendente de la Sijín de la Policía en medio de un intercambio de disparos en el barrio Divino Niño, sur de Bogotá. La víctima, Edilberto Pinilla, recibió heridas mortales de bala, y recientemente se conoció el video del momento en el que atentan contra su vida.

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De acuerdo con las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad durante la noche del pasado 26 de agosto, el intendente llegó a un punto del barrio cercano a un establecimiento comercial en Ciudad Bolívar, a bordo de una camioneta. Luego de estacionarse, al menos tres sujetos se acercaron al vehículo, a lo que Pinilla Cárdenas bajó desde el asiento del piloto

Inmediatamente, los sujetos abrieron fuego contra el miembro de la Sijín, que trató de defenderse, pero fue alcanzado por los disparos y cayó al piso. Uno de los acompañantes del intendente se bajó del vehículo y accionó su arma contra los involucrados, quienes emprendieron la huida.

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#BOGOTÁ. Se conoce el video que muestra el momento exacto en que fue atacado por varios sujetos el IT Edilberto Pinilla, integrante de la Sijín, en el b/Divino Niño, loc/Ciudad Bolívar. ​De acuerdo con la información recibida, el oficial acudió al punto tras ser citado por un… https://t.co/S1bIDw6nn6 pic.twitter.com/14Gv1Kujjw — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 3, 2026

Pinilla fue trasladado inmediatamente al Hospital Meissen, también en la localidad donde ocurrió el atentado. Infortunadamente, perdió la vida por la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con el reporte inicial, el intendente de la Sijín se dirigió al Divino Niño al ser citado por un presunto informante que iba a darle información sobre un triple homicidio que en esa área de la Policía investigaban. La institución aseguró que detrás del ataque armado estaría ‘la Plancha’, un grupo delincuencial dedicado al tráfico de estupefacientes en Ciudad Bolívar y otras localidades del sur de la ciudad.

Una vez ocurrió el atentado en el que murió el intendente, la Policía hizo un plan candado y capturó a tres hombres que estarían detrás de este tiroteo.

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