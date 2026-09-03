Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana, Bogotá, continúa brindando espacios culturales pensados para toda la familia, con especial atención a la primera infancia. De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través del programa Nidos, este sábado 5 de septiembre de 2026, a las 2:15 p. m., se presentará la obra de teatro ‘Shull, el Gran Jaguar Azul’ en el parque Country Sur, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. La agrupación Cromático será la encargada de darle vida a esta experiencia escénica completamente gratuita, dirigida a niñas y niños entre 0 y 5 años y a sus cuidadores.

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La propuesta escénica invita a sumergirse en una travesía mágica junto a la protagonista, Asái, una niña valiente que emprende un viaje para encontrar al mítico Ja-Shull, el Gran Jaguar Azul. Durante la obra, Asái atraviesa un "océano infinito" y explora una selva cargada de misterio, hasta llegar al corazón de la tierra. Allí, se encontrará con el abuelo Ambó, quien es descrito como el guardián de las Piedras de Agua; él le revelará el secreto para rastrear las estrellas, paso esencial para lograr el encuentro con Ja-Shull. Este recorrido se enriquece con sonidos ancestrales y juegos de armonía, elementos que representan la conexión de Asái con la voz de sus antepasados. Esta experiencia no solo lleva a la protagonista a encontrarse con la bestia sagrada, sino también a descubrir su propio destino.

La actividad cuenta con ingreso libre y no requiere inscripción previa ni la presentación de documentos de identidad. Cada persona menor de 6 años debe asistir acompañada por un adulto, y los mayores de esa edad solo podrán ingresar si forman parte del grupo familiar que acompaña a los niños pequeños. Esta iniciativa de Idartes y el programa Nidos busca acercar las artes escénicas a la niñez y sus familias, convirtiendo los espacios públicos de la ciudad en escenarios de encuentro y exploración cultural. La cita es en la carrera 10C #30B-22 sur, en el parque Country Sur de Rafael Uribe Uribe.

¿Dónde y cuándo será la obra ‘Shull, el Gran Jaguar Azul’ en Bogotá?

La presentación de ‘Shull, el Gran Jaguar Azul’, organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el programa Nidos, tendrá lugar en el parque Country Sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe (carrera 10C #30B-22 sur), el sábado 5 de septiembre de 2026, a las 2:15 p. m.

¿Qué requisitos hay para asistir a la obra infantil en el parque Country Sur?

El ingreso al evento es completamente gratuito, no requiere inscripción ni documentos. Los menores de 6 años deben acudir con un adulto responsable; si hay asistentes mayores de esa edad, pueden ingresar siempre que acompañen a un grupo familiar con niños de primera infancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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