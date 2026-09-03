Por: El Espectador

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Un aire de transformación comienza a circular entre los conductores de Bogotá tras la aprobación, en primer debate en el Concejo, de un proyecto que podría cambiar la experiencia de los trámites de tránsito en la ciudad. Bajo el título “Trámites sin Trancón y Conductores Comprometidos con Bogotá”, la iniciativa —liderada por el concejal Marco Acosta— se enfoca en facilitar la vida de quienes diariamente se ven obligados a enfrentar largas filas y desplazamientos para cumplir con obligaciones vehiculares.

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De acuerdo con lo establecido en la propuesta, se busca que varios procedimientos de tránsito migren al entorno digital, lo que podría representar un alivio significativo para la ciudadanía. Un punto central se refiere a los cursos pedagógicos requeridos para acceder a descuentos en ciertas infracciones. La intención es habilitar su realización virtual, dependiendo de la naturaleza de la falta. Así, los conductores dejarían de perder tiempo en desplazamientos, ya que podrían completar el proceso desde casa, optimizando tiempos y recursos.

En relación con la atención de infracciones, el proyecto sugiere una mirada más práctica para casos en los que la ley lo autorice. Propone una clasificación técnica para definir cuáles situaciones pueden ser resueltas en la vía, evitando el uso de grúa mientras se solucionan fallas leves o subsanables en el lugar. Esto no elimina la figura de la inmovilización, pero sí reserva su uso solo para situaciones estrictamente necesarias, de acuerdo con lo permisible por la normativa vigente.

La propuesta enfatiza también en el uso de campañas informativas para acercar a los ciudadanos a las plataformas digitales de tránsito, como lo precisó el concejal Acosta: “La tecnología tiene que estar al servicio del ciudadano. No podemos seguir obligando a una persona a desplazarse y hacer filas cuando un trámite puede avanzar hacia un modelo virtual”.

Otro eje importante es el incentivo para que propietarios matriculen o trasladen la matrícula de sus vehículos a la capital. El propósito no solo es facilitar gestiones, sino también ampliar la base tributaria y fortalecer el impuesto vehicular en Bogotá. Asimismo, se contemplan estrategias para identificar a quienes acumulen obligaciones pendientes, permitiendo así un mejor seguimiento y control.

De momento, el proyecto apenas ha superado su primer debate en el Concejo. Si avanza, podría marcar un antes y un después en la forma en que se resuelven trámites de tránsito en la capital, dirigiendo a los ciudadanos hacia servicios menos presenciales y más ágiles.

¿En qué consisten los cursos pedagógicos virtuales para acceder a descuentos en infracciones de tránsito en Bogotá?

La propuesta presentada en el Concejo plantea que los cursos pedagógicos, indispensables para acceder a descuentos en el pago de ciertas infracciones, se realicen de forma virtual según el tipo e impacto de la falta cometida. Esto permitiría que el conductor adelante el proceso desde casa, sin necesidad de desplazarse, optimizando el tiempo invertido y facilitando la experiencia de usuario.

¿Cómo funcionaría la clasificación técnica para evitar la inmovilización de vehículos en Bogotá?

El proyecto contempla crear una clasificación técnica que se aplique en la resolución de infracciones de tránsito, identificando cuándo el vehículo puede permanecer en la vía. Así, si la falla del automotor es solucionable en ese mismo punto y la ley lo permite, se evitaría el traslado del vehículo en grúa. Esto busca reducir inmovilizaciones innecesarias, sin eliminar la medida cuando sea inevitable según la normativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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