Por: Noticiero 90 minutos

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Instagram ha decidido modificar la forma en que identifica los perfiles creados con inteligencia artificial dentro de su plataforma. Actualmente, la red social se encuentra en proceso de reemplazar la etiqueta “Creador de IA” por la nueva denominación “Perfil generado con IA”, buscando que los usuarios comprendan con mayor claridad cuándo están interactuando con un personaje digital y no con una persona real. La decisión, de acuerdo con información divulgada por Meta, responde a comentarios y solicitudes de usuarios interesados en saber desde un primer momento si el perfil corresponde a un ser humano o si detrás hay un ente generado digitalmente.

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El trasfondo de esta modificación radica en la proliferación de perfiles que, gracias a la inteligencia artificial, pueden crear imágenes, rostros y hasta comportamientos digitales muy convincentes. Muchos usuarios comentaron que deseaban esta diferenciación para no sentirse engañados o confundidos al interactuar con cuentas aparentemente humanas pero que en realidad son creaciones artificiales. Por lo tanto, hacer visible esta distinción se convierte en una medida hacia una experiencia más transparente en la comunidad virtual, como sostuvo Meta.

Esta actualización también tiene consecuencias para quienes administran cuentas con identidades generadas por inteligencia artificial. Según explicó la compañía, si un perfil presenta como identidad a una persona creada con IA y no utiliza la etiqueta correspondiente, Instagram limitará su visibilidad dentro de la plataforma. Esto implica que las publicaciones de estos perfiles podrían quedar por fuera de las recomendaciones, lo que reduce significativamente el alcance entre usuarios que aún no siguen esas cuentas. Sin embargo, la red social aclaró que la cuenta no será eliminada, pero sí se verá afectada su exposición pública, a diferencia de quienes sí incorporen la etiqueta, quienes no sufrirán restricciones similares.

Es importante aclarar que la medida de etiquetado no es obligatoria para todos los usuarios que emplean herramientas de inteligencia artificial en sus procesos creativos. Por ejemplo, una persona que edita una foto o produce una sección de video con IA no tendrá que usar la etiqueta, siempre y cuando la identidad del perfil no haya sido creada completamente con inteligencia artificial. El foco está exclusivamente en aquellos perfiles cuya representación principal es digital y no humana.

Finalmente, Meta señaló que si una cuenta es identificada como “perfil generado con IA” por error, los usuarios pueden gestionar una apelación desde la sección “Estado de la cuenta”. Si el usuario lo considera pertinente y la cuenta realmente corresponde a un perfil digital, puede optar por agregar la etiqueta. La intención de esta actualización, con base en las indicaciones de Meta, es que la diferencia entre un humano y un personaje ficticio sea evidente antes de empezar a interactuar, evitando confusiones posteriores.

¿Por qué Instagram cambió la etiqueta a “Perfil generado con IA”?

Instagram modificó la etiqueta para dejar más claro cuándo se está tratando con una cuenta cuya identidad es completamente artificial, en respuesta a la demanda de transparencia de los usuarios y a la preocupación por distinguir entre personas reales y personajes generados digitalmente. Según Meta, el cambio busca proteger la experiencia del usuario.

¿Qué ocurre si un perfil generado con inteligencia artificial no es correctamente identificado?

De acuerdo con Meta, Instagram limitará el alcance de esos perfiles, excluyéndolos de sus recomendaciones y afectando especialmente el potencial de llegar a nuevos seguidores. No obstante, la cuenta no será eliminada; la afectación principal será la reducción de visibilidad dentro de la plataforma.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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