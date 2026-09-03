Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El pronóstico del clima es, hoy en día, mucho más que un simple intento de predecir si lloverá o hará sol. Esta herramienta científica se apoya en rigurosos procesos tecnológicos y matemáticos para desentrañar el comportamiento siempre impredecible de la atmósfera. No se trata de una adivinanza, sino del resultado de un complejo sistema que recopila y analiza millones de datos a escala global, fundamentales para anticipar el estado del tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

El proceso inicia con la recolección masiva de información. Según la explicación contenida en el informe original, datos como la temperatura, la presión atmosférica, la humedad y el viento son recogidos de manera simultánea en diversas partes del planeta. Para esta tarea, se emplea una red compuesta por estaciones meteorológicas en tierra firme, boyas distribuidas en los océanos, aviones comerciales que cruzan los cielos y globos sonda que ascienden incluso hasta la estratosfera. A esto se suma el trabajo constante de los satélites meteorológicos, que giran alrededor de la Tierra y envían imágenes en tiempo real de la formación y evolución de los sistemas nubosos. En tierra, los radares se encargan de documentar de manera precisa la formación de lluvias.

Una vez recolectados, todos estos datos se transmiten a centros internacionales dotados de supercomputadoras. Allí, la información es procesada por modelos numéricos de predicción, que son programas informáticos especializados capaces de aplicar las leyes de la física y la termodinámica para simular las futuras interacciones y movimientos de las masas de aire. Para ello, dividen la atmósfera en una especie de rejilla tridimensional y calculan, minuto a minuto, los posibles cambios climáticos sobre grandes extensiones geográficas.

En cuanto al pronóstico para Cali este jueves, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que se esperan cielos parcialmente nublados, tendencia a tiempo seco y baja probabilidad de lluvias tanto de día como de noche. En el reporte en la red X, la CVC detalló que persisten condiciones atmosféricas estables en el departamento, con escaso potencial de precipitaciones que tendería a disminuir aún más en las próximas horas. Para la región andina en general, la tendencia es de tiempo seco, nubosidad parcial y predominio de insolación.

¿Cómo funciona un modelo numérico de predicción del clima?

Un modelo numérico de predicción climática es un software especializado que utiliza ecuaciones matemáticas basadas en leyes físicas y de la termodinámica para simular cómo se comportarán las masas de aire en el futuro. Estos modelos dividen la atmósfera en una rejilla tridimensional y calculan los cambios en cada punto, ofreciendo un pronóstico detallado y confiable.

¿Qué redes y equipos se utilizan para recolectar datos meteorológicos?

La información detallada revela que los datos meteorológicos se obtienen mediante una red global compuesta por estaciones terrestres, boyas oceánicas, aviones comerciales, globos sonda y satélites meteorológicos. Además, radares instalados en tierra ayudan a monitorear de forma precisa la evolución de las precipitaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.