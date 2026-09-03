Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali informó recientemente sobre los requisitos definidos por el Gobierno Nacional para recibir el apoyo económico que busca cubrir una solución temporal de vivienda, tras la emergencia ocasionada por el sismo del 10 de agosto de 2026. Esta medida se formalizó mediante la Resolución 0765 del 26 de agosto de 2026, expedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). De acuerdo con la Alcaldía de Cali, esta ayuda consiste en un pago mensual de 1.050.543 pesos, cifra que equivale al 60 % de un salario mínimo para la ciudad, según su condición de Distrito especial.

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El beneficio fue concebido para aplicarse únicamente durante tres meses, con la finalidad exclusiva de permitir una solución temporal de vivienda. Es importante considerar que el apoyo se otorga solo una vez por hogar, independientemente de la cantidad de miembros de la familia. Los recursos tienen origen en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su desembolso podrá efectuarse parcial o completamente, conforme lo decida la UNGRD.

Según el procedimiento oficial, pueden acceder a esta ayuda los jefes de hogar que cumplan dos condiciones simultáneas: estar inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD) correspondiente al terremoto del 10 de agosto y que la vivienda registrada esté catalogada como destruida o no habitable. Así lo explicó la Alcaldía de Cali, que también enfatizó que estar en el RUD no garantiza de forma automática la asignación del apoyo económico. Antes de los pagos la UNGRD realizará una verificación y depuración exhaustiva de los datos, lo que incluye cruzar información con la Registraduría Nacional, certificar la entidad territorial, evaluar posibles duplicidades o inconsistencias y conformar la lista final de beneficiarios.

La Resolución 0765 detalla causales por las cuales un hogar puede quedar excluido del beneficio: no estar registrado en el RUD, que la vivienda no esté reportada como destruida o inhabilitable, no figurar en la certificación territorial, detectar documentación falsa, adulterada o incompleta, o no responder los requerimientos de subsanación en los tiempos establecidos.

El primer corte de registros, realizado el 24 de agosto, identificó a 11.616 familias de Cali potencialmente aptas para el beneficio. El segundo y definitivo corte se programó para el 4 de septiembre de 2026; quienes logren inscribirse en el RUD antes de esa fecha podrán ser considerados. Si algún ciudadano encuentra errores en sus datos, puede solicitar correcciones por medio del correo electrónico provisto por la Alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el apoyo económico de vivienda temporal tras el sismo en Cali?

Para recibir el apoyo, los jefes de hogar deben estar inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD) por el sismo del 10 de agosto de 2026 y demostrar que su vivienda fue catalogada como destruida o no habitable. Además, la información será validada y depurada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres antes de la asignación.

¿Cómo se realiza la verificación de beneficiarios para el apoyo económico en Cali?

La verificación la ejecuta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante cruces con la Registraduría Nacional, certificación territorial y detección de duplicidades e inconsistencias. También se elimina a quienes presenten documentación falsa o incompleta o no respondan oportunamente a requerimientos durante el proceso.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.