Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Maloka Bogotá vuelve a convertirse en epicentro de la ciencia interactiva con una nueva edición del Club de Ciencias, titulado ‘Misión vuelo: ciencia, propulsión y futuro’, que tendrá lugar entre septiembre y noviembre de 2026 en la capital colombiana. De acuerdo con la programación oficial disponible en www.bogota.gov.co y el portal de Maloka, este ciclo de talleres está dirigido a niñas, niños y adolescentes de 11 a 14 años y busca responder preguntas como: ¿Cómo vuela un avión? ¿Por qué despega un cohete? ¿Qué importancia tienen la energía, los materiales y la propulsión en la exploración espacial?

Sigue a PULZO en Discover

‘Misión vuelo: ciencia, propulsión y futuro’ está estructurado en ocho sesiones que se realizarán los sábados en la mañana, desde el 19 de septiembre hasta el 28 de noviembre de 2026. Cada encuentro ha sido concebido con una metodología experimental: los participantes construirán planeadores y cohetes, explorarán métodos de extracción de hidrógeno, experimentarán con propulsión y evaluarán distintos materiales y diseños, todo bajo la orientación del equipo educativo de Maloka, como lo destaca la entidad en su sitio web.

La propuesta, según Maloka, no solo es técnica: busca acercar a los jóvenes a las ciencias aeronáuticas y aeroespaciales desde la experiencia, motivando la formulación de preguntas y la resolución de problemas. Se trata de fomentar una comprensión integral del vuelo, la mecánica, la energía, y los materiales de la aviación, abriéndoles camino también al abanico de posibilidades profesionales que ofrece este ámbito científico y tecnológico.

El club, además de estimular la curiosidad, invita a considerar los retos del futuro de la aviación, como el desarrollo de tecnologías y materiales sostenibles, fundamentales para una actividad aérea responsable. En opinión de Maloka, la experiencia va más allá de memorizar hechos: el aprendizaje ocurre al experimentar, equivocarse y volver a intentar, consolidando así las vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes.

El programa tiene un costo de inscripción de $330.750, que incluye todos los materiales necesarios. Para quienes pagan mediante débito, consignación bancaria o PSE (Pago Seguro en Línea), la tarifa es de $315.000. Solo hay 25 cupos disponibles, y las inscripciones cierran el 14 de septiembre de 2026. Los interesados pueden inscribirse y consultar los términos y condiciones directamente en el sitio oficial de Maloka.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el Club de Ciencias 'Misión vuelo' de Maloka Bogotá?

Para participar en el Club de Ciencias 'Misión vuelo', es necesario inscribirse antes del 14 de septiembre de 2026. La inscripción se puede realizar a través de la página oficial de Maloka Bogotá, donde encontrará los formularios y detalles sobre los métodos de pago disponibles, que incluyen consignación bancaria, Pago Seguro en Línea (PSE) y pago directo en taquilla. Es importante confirmar que el número de cupos disponibles es limitado, por lo que se recomienda completar el proceso lo antes posible.

¿Qué temas se abordan en las sesiones del Club de Ciencias de Maloka sobre ciencia y vuelo?

Durante las ocho sesiones de este ciclo en Maloka, los participantes explorarán conceptos clave relacionados con la mecánica del vuelo, la propulsión, la energía y los materiales utilizados en la aviación y la exploración aeroespacial. Además, los jóvenes tendrán la oportunidad de construir planeadores, cohetes y experimentar con diferentes tecnologías, acercándose tanto a los fundamentos científicos como a los desafíos futuros en la industria aeronáutica, siempre de manera práctica y participativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.