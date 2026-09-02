Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Colombia, la innovación tecnológica para la seguridad y defensa no proviene únicamente de grandes potencias extranjeras. El país también cuenta con organizaciones dedicadas a desarrollar soluciones propias, como CODALTEC, la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, que integra el Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED). Desde 2023, la lidera la coronel Nilssen Janeth Gutiérrez Suárez, una ingeniera electricista con casi tres décadas de experiencia en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y un historial notable en la dirección de proyectos tecnológicos y logísticos.

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La coronel Gutiérrez ha ocupado cargos clave en la FAC, como directora de Comunicaciones y Radioayudas, jefa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, además de haber sido comandante de varios escuadrones. Sus 29 años de trayectoria le han valido 15 medallas y en 2022 recibió el grado de coronel del escalafón complementario, lo que la convirtió en la oficial mujer más antigua de la Fuerza Aérea en ese momento. Su historia es un referente para otras mujeres en la institución y ha impulsado la presencia femenina en cargos de liderazgo dentro del Sector Defensa.

En 2025, su trabajo recibió el Premio “El Verdadero Poder de la Mujer 2025” en la categoría Mujeres de Servicio, Paz y Defensa de la Vida, otorgado por Mujeres Exitosas LATAM. Este premio exalta el liderazgo ejemplar y el compromiso de Gutiérrez con el bienestar de las comunidades y con el avance institucional.

Según explicó en entrevista con Noti360, CODALTEC es una entidad pública, pero sus operaciones están regidas por el derecho privado, lo que implica que no recibe fondos directos del presupuesto nacional y debe autofinanciarse para invertir en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). El mayor reto al asumir la gerencia no fue técnico, sino financiero: la entidad enfrentaba dificultades al borde de la liquidación. No obstante, bajo su liderazgo, lograron superar en un 800 % la meta de ingresos para el periodo 2022-2026 y desarrollar seis productos propios, uno de los cuales ya ha sido adquirido por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La coronel reconoce que los desafíos tecnológicos en seguridad evolucionan con rapidez, especialmente porque grupos al margen de la ley acceden a tecnología avanzada sin las mismas restricciones legales. Por eso, recalca la necesidad de que Colombia avance en sistemas de detección e inhibición multicapa frente a amenazas como los drones. Con una apuesta clara por lo nacional, Gutiérrez enfatiza que el país debe confiar en sus propios desarrollos, adaptados a su geografía y a las particularidades del conflicto colombiano, para reducir la dependencia de equipos extranjeros.

Su visión a cinco años busca consolidar sistemas robustos de defensa anti drones hechos en Colombia, con el objetivo de fortalecer la autonomía tecnológica nacional y abrir la posibilidad de exportar estas soluciones. Para eso, espera que el nuevo Gobierno favorezca políticas que incentiven la innovación local y permitan validar los productos desarrollados por instituciones como CODALTEC.

¿Qué retos enfrenta CODALTEC en el desarrollo de tecnología para la defensa en Colombia?

De acuerdo con la coronel Nilssen Gutiérrez, CODALTEC debe sortear desafíos financieros por su modelo de operación descentralizada, pues no recibe recursos del presupuesto nacional. Además, compite con enemigos que pueden adquirir tecnologías avanzadas sin restricciones, mientras que la corporación debe adherirse a procedimientos legales y técnicos exigentes. Esta situación exige buscar la viabilidad económica y apostar por el desarrollo interno de soluciones tecnológicas, adaptadas a las necesidades y condiciones geográficas específicas de Colombia.

¿Por qué es importante que Colombia desarrolle su propia tecnología de defensa?

Es relevante porque, según la gerente de CODALTEC, depender de equipos extranjeros expone al país a riesgos asociados a cambios en las prioridades de los fabricantes internacionales, lo que podría limitar el acceso a tecnología crítica. Además, los equipos importados no siempre se adaptan a la realidad del conflicto nacional ni a la geografía colombiana. Por eso, desarrollar productos propios permite responder de manera más eficaz a las amenazas y avanzar hacia la autonomía tecnológica en seguridad y defensa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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